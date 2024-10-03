Міддлтон у брючному бургунді обійняла особливу гостю Букінгемського палацу. Фото

Фото Getty Images

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, як і обіцяла, після завершення хіміотерапії потроху починає повертатися до звичної діяльності. 2-го жовтня в Букінгемському палаці, разом із чоловіком Вільямом вона зустрілася з особливою фотографкою, 16-річною Ліз Хаттон.

Дівчинку з Йоркшира, яка бореться з рідкісною та агресивною формою раку, запросив Його Високість, щоби вона зазнімкувала церемонію нагородження королівськими відзнаками. Вільям і Кейт побалакали з Ліз, запитали, як вона ся має і як проходить її лікування.

42-річна принцеса обійняла юну гостю.

"Мали задоволення познайомитися сьогодні з Ліз. Талановита юна фотографка, чия креативність і сила надихнула нас обох. Дякуємо, що поділилася з нами своїми фото та історіями. В. та К.", - повідомили у офіційному Instagram принца та принцеси.

Як зазначає Daily Mail, зустріч була позначена як приватна, відтак у придворному циркулярі її нема.

До речі, Кетрін вигуляла один зі своїх брючних костюмів - кольору бургунді, від Roland Mouret. Він у неї вже кілька років.

У 2022-му році Міддлтон надягала цей костюм із ось такою блузою Фото Getty Images

Нагадаємо, подейкують, Міддлтон нещодавно, несподівано для себе, стикнулася з хейтом і була цим дуже засмучена.

Як відомо, боротьба Кейт із онкозахворюванням велася з початку 2024-го року. Спершу принцесі провели операцію на черевній порожнині, і подальші тести показали присутність раку. В березні Міддлтон повідомила, що їй призначено превентивну хіміотерапію.

Упродовж літа Її Високість знайшла в собі сили декілька разів з'явитися на публічних заходах, зокрема відвідала парад на честь дня народження короля Чарльза. На початку вересня дружина принца Вільяма оголосила про завершення хіміотерапії, але зазначила, що до повного відновлення ще далеко.



