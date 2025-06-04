Кіану Рівз із коханою в сукні з бездонним декольте показався на прем'єрі у Голлівуді
Голлівудський актор Кіану Рівз та його дівчина, художниця Александра Грант потішили яскравою появою на хіднику прем'єри фільму "Балерина" 3-го червня.
60-річний Кіану та його 52-річна кохана ніжно трималися за руки, позуючи численним фотографам на червоній доріжці.
Александра виглядала приголомшливо у червоній сукні максі з глибоким декольте, яка підкреслила її білосніжну шкіру та вишуканість. Кіану був у чорному костюмі і в краватці в цяточку.
До того ж, пильні фанати помітили на руці Грант обручку з діамантами, що ще більше підживило чутки про таємне одруження пари.
Нагадаємо, до заручин із Александрою у Кіану було кілька бурхливих романів, про які ТаблоID писав раніше.
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