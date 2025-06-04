Кіану Рівз із коханою в сукні з бездонним декольте показався на прем'єрі у Голлівуді

Тамара Кудрявченко - 4 червня, 12:00

Голлівудський актор Кіану Рівз та його дівчина, художниця Александра Грант потішили яскравою появою на хіднику прем'єри фільму "Балерина" 3-го червня.

60-річний Кіану та його 52-річна кохана ніжно трималися за руки, позуючи численним фотографам на червоній доріжці.

Александра виглядала приголомшливо у червоній сукні максі з глибоким декольте, яка підкреслила її білосніжну шкіру та вишуканість. Кіану був у чорному костюмі і в краватці в цяточку. 

Кіану Рівз із коханою Александрою Грант

Кіану і Александра завжди виглядають разом так, ніби навколо нікого більше не існує 

Фото Getty Images

До того ж, пильні фанати помітили на руці Грант обручку з діамантами, що ще більше підживило чутки про таємне одруження пари

Нагадаємо, до заручин із Александрою у Кіану було кілька бурхливих романів, про які ТаблоID писав раніше. 

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