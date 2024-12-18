Кіану Рівз із нареченою в чорно-паєтковому максі потрималися за ручки на прем'єрі в Лос-Анджелесі

Марія Ткаченко 18 грудня, 16:45
Александра Грант та Кіану Рівз
Фото Getty Images

Канадський актор Кіану Рівз та його дівчина, художниця Александра Грант днями з'явилися удвох на лос-анджелеській прем'єрі фільму "Їжак Сонік 3".

Голуб'ята на парадному хіднику трималися за руки і приязно всміхалися камерам.

На 60-річному Кіану був темний костюм у смужку. 51-річна Александра вбралася в чорну максі-сукню з візерунками з золотих і срібних паєток.


Кіану Рівз і його дівчина

Цікаво, чи Грант і Рівз колись дійдуть до вівтаря?

Фото Getty Images
Кіану Рівз і його кохана

Александра якось розказувала, чому свідомо вирішила відмовитись від фарб для волосся та перейти у "блонд", який став її фішкою

Фото Getty Images

Нагадаємо, ТаблоID розповідав про бурхливі романи, які були в Рівза, доки він не зустрів свою "тиху гавань" Александру Грант.

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