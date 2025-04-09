Кіану Рівза зазнімкували за поцілунками з нареченою в лондонському ресторані
Канадський актор Кіану Рівз провів романтичний обід зі своєю коханою, 52-річною художницею Александрою Грант.
Пару заскочили папараці в лондонському ресторані, де вони спілкувались і ніжно трималися за руки, пише Daily Mail.
Закохані виглядали щасливими і розслабленими. Вони цілувалися та обіймалися, не приховуючи теплих емоцій. Актор майже не зводив очей з обраниці.
Під кінець побачення до зірки підійшов шанувальник, щоб потиснути руку, на що 60-річний Рівз відреагував позитивно.
Нагадаємо, Кіану й Александра познайомилися ще у 2009 році, а згодом разом працювали над кількома артпроєктами. Про стосунки вони публічно заявили 2019-го, з’явившись разом на червоній доріжці. Пізніше закохані навіть заручилися.
Відтоді пара неодноразово з’являлася на світських заходах, зокрема й на недавній прем'єрі фільму "Їжак Сонік 3". Також Рівза і Грант часто помічали на спільних прогулянках.
А з нагоди дня народження актора ТаблоID згадував усі його пристрасні романи.