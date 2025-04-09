Кіану Рівза зазнімкували за поцілунками з нареченою в лондонському ресторані

Канадський актор Кіану Рівз провів романтичний обід зі своєю коханою, 52-річною художницею Александрою Грант.

Пару заскочили папараці в лондонському ресторані, де вони спілкувались і ніжно трималися за руки, пише Daily Mail.

Закохані виглядали щасливими і розслабленими. Вони цілувалися та обіймалися, не приховуючи теплих емоцій. Актор майже не зводив очей з обраниці.

https://t.co/9GObLP9kf2 🌟💖 Love is in the air for Keanu Reeves and Alexandra Grant! After years of keeping their romance private, they’re showing off their adorable connection, sharing laughs and sweet moments over oysters in London. With a supportive and creative partnership,… — Velvet Rumor (@legitsci) April 9, 2025

Під кінець побачення до зірки підійшов шанувальник, щоб потиснути руку, на що 60-річний Рівз відреагував позитивно.

Keanu Reeves with his fiancée Alexandra Grant in London today. pic.twitter.com/gwG4Xl2Thk — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@yourfavnook) April 7, 2025

Нагадаємо, Кіану й Александра познайомилися ще у 2009 році, а згодом разом працювали над кількома артпроєктами. Про стосунки вони публічно заявили 2019-го, з’явившись разом на червоній доріжці. Пізніше закохані навіть заручилися.

Відтоді пара неодноразово з’являлася на світських заходах, зокрема й на недавній прем'єрі фільму "Їжак Сонік 3". Також Рівза і Грант часто помічали на спільних прогулянках.

А з нагоди дня народження актора ТаблоID згадував усі його пристрасні романи.