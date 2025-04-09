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Кіану Рівза зазнімкували за поцілунками з нареченою в лондонському ресторані

Карина Тімкова - 9 квітня, 13:50

Канадський актор Кіану Рівз провів романтичний обід зі своєю коханою, 52-річною художницею Александрою Грант.

Пару заскочили папараці в лондонському ресторані, де вони спілкувались і ніжно трималися за руки, пише Daily Mail.

Закохані виглядали щасливими і розслабленими. Вони цілувалися та обіймалися, не приховуючи теплих емоцій. Актор майже не зводив очей з обраниці.

Під кінець побачення до зірки підійшов шанувальник, щоб потиснути руку, на що 60-річний Рівз відреагував позитивно.

Нагадаємо, Кіану й Александра познайомилися ще у 2009 році, а згодом разом працювали над кількома артпроєктами. Про стосунки вони публічно заявили 2019-го, з’явившись разом на червоній доріжці. Пізніше закохані навіть заручилися.

Відтоді пара неодноразово з’являлася на світських заходах, зокрема й на недавній прем'єрі фільму "Їжак Сонік 3". Також Рівза і Грант часто помічали на спільних прогулянках.

А з нагоди дня народження актора ТаблоID згадував усі його пристрасні романи.

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