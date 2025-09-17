Колір off-white та квіти: княгиня Шарлін у тюлевій сукні за $3 тисячі пограла в гольф на Кубку Принцеси Монако
15 та 16 вересня у Монте-Карло пройшов щорічний Кубок Принцеси Монако - благодійний турнір з гольфу, що проводиться на підтримку Фонду княгині Шарлін.
Для символічного удару, який відбувся 16-го вересня на площі Казино, де спорудили тимчасове поле для гольфу, дружина князя Альбера ІІ обрала вишуканий лук кольору off-white (брудно-білий чи молочний).
Шарлін з'явилася у тюлевій сукні з квітами від бренду Elie Saab вартістю близько 3 тисяч доларів, яку доповнила туфлями в тон від Jimmy Choo за 900 доларів.
Волосся княгиня зібрала в елегантний пучок, кокетливо випустивши одне пасмо.
До речі, днями Шарлін вигуляла ще два вельми цікавих образи. Про те, як змінювався стиль княгині протягом років, ТаблоID писав в окремому матеріалі.
