Колір off-white та квіти: княгиня Шарлін у тюлевій сукні за $3 тисячі пограла в гольф на Кубку Принцеси Монако

15 та 16 вересня у Монте-Карло пройшов щорічний Кубок Принцеси Монако - благодійний турнір з гольфу, що проводиться на підтримку Фонду княгині Шарлін.

Для символічного удару, який відбувся 16-го вересня на площі Казино, де спорудили тимчасове поле для гольфу, дружина князя Альбера ІІ обрала вишуканий лук кольору off-white (брудно-білий чи молочний).

Символічний удар на площі Казино здійснили князь і княгиня Монако Фото Michaël Alesi / Palais princier з Instagram

Шарлін з'явилася у тюлевій сукні з квітами від бренду Elie Saab вартістю близько 3 тисяч доларів, яку доповнила туфлями в тон від Jimmy Choo за 900 доларів.

Шарлін, як і завжди, була вишукана та стильна

Волосся княгиня зібрала в елегантний пучок, кокетливо випустивши одне пасмо.

Шарлін останнім часом виглядає просто розкішно. А ще кілька років тому вона перебувала у важкому стані через хворобу

До речі, днями Шарлін вигуляла ще два вельми цікавих образи. Про те, як змінювався стиль княгині протягом років, ТаблоID писав в окремому матеріалі.