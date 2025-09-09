Весільна сукня для княгині Монако, співпраця з Шевченком і костюм для Робертс: 10 культових образів Джорджіо Армані. ФОТО

4 вересня помер легендарний дизайнер Джорджіо Армані. Кутюр'є залишив після себе колосальну спадщину, яка назавжди змінила моду. Окрім чітких ліній крою та бездоганної майстерності, Армані також мав глибоке розуміння Голлівуду і вміння одягати зірок.

З 1970-х років образи дизайнера були незмінними фаворитами знаменитостей на червоних доріжках. Хоча саме чоловічі костюми зробили його ім'я відомим, він також був майстром у створенні виняткових суконь, призначених для найгламурніших дів світу. Не дивно, що багато "Оскарів" було отримано в одязі від Джорджіо Армані.

Вшановуючи пам'ять дизайнера, ТаблоID зібрав культові образи з червоних хідників, створених Армані.

Джулія Робертс

Джорджіо Армані, перш за все, дизайнер чоловічих костюмів. Якісні тканини, чіткий крій і правильні силуети - все це можна було знайти у генія моди.

Втім, хто сказав, що костюми лише для чоловіків? Наприклад, у 1990 році актриса Джулія Робертс прийшла отримувати свій "Золотий глобус" у великому чоловічому костюмі Armani, замість елегантної сукні. Крій був легким, але саме деталі (трохи розслаблені плечі, ідеальна драпіровка брюк) перетворили позичене у хлопця вбрання на образ, що залишився в історії.

В ті роки це був сміливий крок Фото Getty Images

Пізніше Робертс зізналася британському Vogue, що це досі один з її улюблених нарядів.

"Я знайшла його в чоловічому відділі Armani, де був власний кравець. Я не могла знати, що він стане таким знаковим нарядом. Я досі зберігаю цей костюм", - зізнавалася зірка фільму "Красуня".

Вайнона Райдер

Зірка "Бітлджус" Вайнона Райдер, яка колись поплатилася за свою любов до брендових речей, одягнула на бал "Вогонь і лід" вишукану чорну сукню від Armani.

Однією з характерних рис дизайну Джорджіо було прагнення до простоти. Його фірмовим знаком були чіткі лінії та бездоганний крій, що добре видно на цій сукні-колоні, яку Райдер одягла в 1996 році.

Вайнона була бездоганною у цій сукні Фото Getty Images

Княгиня Монако Шарлін

2 липня 2011 року в Монако відбулося розкішне весілля князя Альбера та княгині Шарлін. Наречена, відома спортсменка, з’явилася на церемонії у вишуканій сукні від Giorgio Armani, створення якої потребувало 2 500 годин праці. Вбрання було виготовлене з шовку Duchesse та органзи, прикрашене 40 000 кристалами Swarovski, 30 000 золотими камінцями та 20 000 перламутровими елементами. Завершувала образ довга фата з шовкового тюлю, на яку майстри витратили ще близько 100 годин, виконуючи складну вишивку.

Армані створив для Шарлін весільний шедевр Фото Getty Images

Lady Gaga

Армані створив для Леді Гаги вбрання для виступу на церемонії вручення премії "Греммі" 2010 року, що стало знаковою співпрацею, яка вразила всіх.

"Ми чуємо музику Lady Gaga скрізь, куди б не пішли. Вона наче саундтрек нашого часу. Окрім її неабияких здібностей до написання пісень, вона є сучасним феноменом моди. Я радий створювати вбрання для такої важливої для неї події", - казав Джорджіо.

Джорджіо Армані створював і епатажні вбрання Фото Getty Images

Після незабутнього модного виступу на церемонії "Греммі" співачка оголосила, що вибрала Армані для створення всіх костюмів її світового турне Monster Ball 2011 року.

Енн Гетевей

Акторка "Диявол носить Prada" Енн Гетевей була палкою шанувальницею Armani і часто зʼявлялася на прем'єрах, церемоніях нагородження та інших заходах у сукнях бренду.

Одним з її найпам'ятніших образів стала сукня в стилі русалки від Giorgio Armani Privé, яку вона одягла на церемонію вручення премії "Оскар" у 2009 році.

Гетевей була русалкою на хіднику "Оскара" 2009 Фото Getty Images

"Енн така чарівна і неземна - вона нагадує мені великих актрис Золотої ери Голлівуду. Саме тому я одягнув її як фею-русалку - чисту й осяяну", - казав Джорджіо Армані в інтерв'ю InStyle.

Андрій Шевченко

На початку своєї кар’єри Андрій Шевченко познайомився з Джорджіо Армані. Уже наступного року він дебютував як модель на показі бренду в Мілані, а 2002-го знову вийшов на подіум у Москві. Згодом їхні стосунки переросли у партнерство: у Києві відкрився бутик Armani Collezioni, а 2006 року Шевченко став обличчям осінньо-зимової колекції Giorgio Armani.

Ба більше, Армані познайомив Андрія з його дружиною, Крістен Пазік.

Легендарний футболіст Шевченко в рекламній кампанії Emporio Armani

Фото з сайту Vogue

Шевченко у рекламній кампанії Armani Collezioni у 2006 році Фото з сайту Vogue

Гвінет Пелтроу

Зірка "Сім" і "Талановитий містер Ріплі" Гвінет Пелтроу ще в 1998 році була однією з перших, хто підхопив тренд на прозорий одяг. Актриса вразила всіх на прем'єрі фільму "Закоханий Шекспір" "голою" сукнею від Джорджіо Армані.

До речі, нещодавно Міллі Боббі Браун повторила культовий лук Пелтроу.

Молода Гвінет посвітила фігурою на хіднику Фото Getty Images

Ріанна

У 2012 році Ріанна осяяла червону доріжку премії "Греммі" 2012 року пікантною сукнею Armani. Вбрання мало глибоке декольте, повністю відкриту спину і високий розріз на стегні, що стало одним з найсексуальніших і найпам'ятніших образів співачки за всю її кар'єру.

Спокуслива Ріанна Фото Getty Images

Розі Хантінгтон-Вайтлі

Наречена актора Джейсона Стейтема, модель і ангел Victoriaʼs Secret Розі Хантінгтон-Вайтлі зʼявилася у вбранні від Армані на 82-му Венеційському кінофестивалі.

Красуня здивувала публіку спокусливою і водночас ніжною сукнею Armani Privé білого кольору. Асиметричний топ з кристалами, шовкова максіспідниця і ефектне пірʼяне боа, яке завершило творіння дизайнера.

Це було одне з останніх творінь кутюрʼє Фото Instagram Розі

Демі Мур

Фільм "Субстанція" повернув Демі Мур її славу і приніс визнання, а також номінацію на "Оскар". Щоб закріпити свій успіх, на хіднику 97-ї церемонії зірка вирішила завоювати усі погляди своїм приголомшливим образом.

Мур з'явилася на червоній доріжці "Оскару" в пошитій для неї сукні Giorgio Armani Privé. Вбрання було розшите кристалами, а глибоке декольте і плісировані деталі на стегнах, що переходили у ефектний шлейф, доповнили шикарний лук.

Сяюча Демі Мур на "Оскарі" 2025 Фото Getty Images

Сяюча Демі Мур на "Оскарі" 2025 Фото Getty Images