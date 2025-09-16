Перламутр з плетеним паском та помаранчеві квіти: княгиня Шарлін вигуляла два елегантні луки. Фото

Княгиня Монако Шарлін не тільки старанно виконує свої обов'язки монархині, але й продовжує доводити, що вміє виглядати ефектно. Днями вона вигуляла два нових аутфіти на офіційні заходи.

На благодійну презентацію книги представниця Монако вдягнула елегантний комплект, що складався з атласного топу у кольорі шампань з перламутровим відтінком та прямих штанів в тон.

Княгиня Шарлін у перламутровому образі показалася на заході

Образ княгиня доповнила поясом із плетеним елементом і бахромою

Фото Michael Alesi / Palais princier
Княгиня Шарлін в класичному луці відвідала презентацію книги
Пастельні кольори дуже личать Шарлін

Княгиня Шарлін у перламутровому топі попозувала на заході

Своє волосся княгиня зібрала в пучок, щоб відкрити плечі

А для нещодавньої зустрічі фонду захисту тварин Шарлін обрала бавовняну мідісукню Akris кольору морської хвилі з помаранчевим квітковим принтом і бежеві підбори Gianvito Rossi.

Княгиня Шарлін у квітковій сукні попозувала на івенті

На сайті бренду така сукенка коштує 2590 євро

Фото Michaël Alesi / Palais princier
Княгиня Шарлін в зеленому та з малюнком квітів зазнімкувалася на заході

Княгиня зробила пожертву для фонду та в елегантному вбранні попозувала для фото

Княгиня Шарлін у квітковій сукні попозувала на зустрічі фонду

До речі, представницю Монако частенько можна побачити в одязі з малюнком квітів

Нагадаємо, зі своїм чоловіком, князем Альбером ІІ Шарлін виховує двох двійнят, 10-річних Габріелу і Жака. Нещодавно родина позувала у світлих образ у графстві Карладес і в ошатних луках зазнімкувалася на важливому святі.

Також монархиня демонструвала грайливий червоний аутфіт на Формулі-1, ніжне міді на зустрічі з дружиною Макрона та у шовку позувала з чоловіком. Якось ТаблоID в деталях описував історію стилю княгині.

До речі, не так давно в руки ЗМІ потрапила таємна бухгалтерія сім'ї, яка підтверджує, що Шарлін витрачає чималу суму на свій гардероб.

