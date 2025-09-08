Темний низ та яскраві поло: князь і княгиня Монако провели до школи 10-річних двійнят

8-го вересня діти князя Монако Альбера та княгині Шарлін, Габріела та Жак розпочали новий навчальний рік.

Батьки провели двійнят до школи та попозували для фото на згадку. Їх опубліковано в офіційному Instagram палацу.

Габріела і Жак готові здобувати нові знання Фото Michaël Alesi

10-річні дівчинка та хлопчик були вбрані в яскраво-червоні поло з емблемою навчального закладу. На Габріелі була темно-синя спідничка вище коліна, Жак же обрав джинси, але теж темно-синього кольору.

Альбер і Шарлін у перший день занять провели нащадків до школи

Мода на Labubu не оминула 10-річну князівну

Жак молодший за сестру на кілька хвилин, але місце на троні одного дня посяде саме він

Нагадаємо, напередодні княжа родина Монако взяла участь у традиційному пікніку-прощанні з літом. Як відомо, Жак і Габріела - не просто брат із сестрою, а і найкращі друзі, які часто зворушують публіку ніжним ставленням одне до одного.