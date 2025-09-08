Темний низ та яскраві поло: князь і княгиня Монако провели до школи 10-річних двійнят

Марія Ткаченко - 8 вересня, 17:15
Князь Монако та його родина
Фото з Instagram княжої родини Монако

8-го вересня діти князя Монако Альбера та княгині Шарлін, Габріела та Жак розпочали новий навчальний рік.

Батьки провели двійнят до школи та попозували для фото на згадку. Їх опубліковано в офіційному Instagram палацу.

Діти князя і княгині Монако

Габріела і Жак готові здобувати нові знання

Фото Michaël Alesi

10-річні дівчинка та хлопчик були вбрані в яскраво-червоні поло з емблемою навчального закладу. На Габріелі була темно-синя спідничка вище коліна, Жак же обрав джинси, але теж темно-синього кольору.

Палац Монако в інстаграм

Альбер і Шарлін у перший день занять провели нащадків до школи

Габріела і Жак

Мода на Labubu не оминула 10-річну князівну

Син князя Монако

Жак молодший за сестру на кілька хвилин, але місце на троні одного дня посяде саме він

Донька князя Монако

Нагадаємо, напередодні княжа родина Монако взяла участь у традиційному пікніку-прощанні з літом. Як відомо, Жак і Габріела - не просто брат із сестрою, а і найкращі друзі, які часто зворушують публіку ніжним ставленням одне до одного. 

