Темний низ та яскраві поло: князь і княгиня Монако провели до школи 10-річних двійнят
8-го вересня діти князя Монако Альбера та княгині Шарлін, Габріела та Жак розпочали новий навчальний рік.
Батьки провели двійнят до школи та попозували для фото на згадку. Їх опубліковано в офіційному Instagram палацу.
10-річні дівчинка та хлопчик були вбрані в яскраво-червоні поло з емблемою навчального закладу. На Габріелі була темно-синя спідничка вище коліна, Жак же обрав джинси, але теж темно-синього кольору.
Нагадаємо, напередодні княжа родина Монако взяла участь у традиційному пікніку-прощанні з літом. Як відомо, Жак і Габріела - не просто брат із сестрою, а і найкращі друзі, які часто зворушують публіку ніжним ставленням одне до одного.
10-річна князівна Монако Габріела вигуляла ефектний total red на святковому заході з батьками і братом. Фото
10-річні князівна й князенко Монако в стильних луках засвітилися з батьками у французькому вояжі. Фото
Княгиня Монако у компанії дружини Макрона вигуляла ніжну квіткову сукню на заході ООН. Фото
Князь і княгиня Монако з дітьми в ошатних луках помахали з балкона під час святкової церемонії. Фото