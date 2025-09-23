Княгиня Монако в асиметричному максі з оголеною спиною за $4000 вручила футбольну нагороду в Парижі

Княгиня Монако часто носить білий колір Фото Getty Images

22-го вересня у Парижі відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча", почесною гостею якого стала княгиня Монако Шарлін.

Саме їй випала честь цього року вручати Трофей Сократеса (щорічна футбольна нагорода імені бразильського футболіста Сократеса, яку вручає журнал France Football футболістам за їхню позафутбольну діяльність - ред.).

Для виходу на сцену театру Шатле 47-річна дружина князя Монако обрала розкішну білу сукню довжини максі від бренду Elie Saab. Таке асиметричне плаття з оголеною спиною на сайті коштує 4 тисячі доларів без знижки.

Оголеною спиною до камер княгиня не поверталася Фото Getty Images

Свій образ Шарлін доповнила масивними сережками, яскравою помадою та маленьким білим клатчем. Волосся вона знову зібрала в елегантний пучок.

До речі, нещодавно княгиня вигуляла два стильні луки кардинально різних кольорів.

Як відомо, стиль професійної спортсменки Шарлін не завжди був такий вишуканий. На початку свого заміжжя їй довелося вчитися вдягатися елегантно, а не спортивно.