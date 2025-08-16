KOLA показала розпашіле личко без мейкапу на чесному селфі після кардіо

Марія Ткаченко - 16 серпня, 13:30
KOLA
Фото Александра Демиденка

Співачка KOLA дає шанувальникам змогу бачити її не лише нафарбовану та чепурну на сцені й у відеокліпах, а і справжню, таку, якою Анастасія Прудіус є у повсякденному житті.

У Insta-сторіс 32-річна виконавиці поділилася своїм селфі, зробленим просто після інтенсивного тренування.

"Людинка зробила кардіо", - похвалилася Настя.


Співачка Кола

KOLA власним прикладом мотивує фанів займатися спортом та не боїться показуватися їм без мейку

Фото з Instagram KOLA

Нагадаємо, в одному зі своїх останніх кліпів KOLA постала в образі клоуна та показала, як скидає маски.

Як відомо, Анастасія вже два роки як заміжня. Проте свого чоловіка В'ячеслава зірка воліє оберігати від допитливості широкого загалу. 

Читайте також:

"Соромилася це носити": KOLA показала подарунки коханого на кілька тисяч доларів. Відео

"Це не про музику, це про моє": KOLA зізналася, чим займається її чоловік та чому вона не показує його

KOLA показалася у ліжку в обіймах коханого та подякувала йому за гумор. Відео

"Це пекло": KOLA під час свого концерту посварилася зі звукорежисером, а потім перепросила. Відео

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів