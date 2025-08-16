KOLA показала розпашіле личко без мейкапу на чесному селфі після кардіо

Співачка KOLA дає шанувальникам змогу бачити її не лише нафарбовану та чепурну на сцені й у відеокліпах, а і справжню, таку, якою Анастасія Прудіус є у повсякденному житті.

У Insta-сторіс 32-річна виконавиці поділилася своїм селфі, зробленим просто після інтенсивного тренування.

"Людинка зробила кардіо", - похвалилася Настя.

KOLA власним прикладом мотивує фанів займатися спортом та не боїться показуватися їм без мейку Фото з Instagram KOLA

Нагадаємо, в одному зі своїх останніх кліпів KOLA постала в образі клоуна та показала, як скидає маски.

Як відомо, Анастасія вже два роки як заміжня. Проте свого чоловіка В'ячеслава зірка воліє оберігати від допитливості широкого загалу.