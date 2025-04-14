"Не дозволяю собі лежати вдома": ексдружина DziDzio розказала про перебіг вагітності і чи знає стать майбутнього малюка

Співачка Slavia (Ярослава Хома), яка невдовзі стане мамою первістка вирішила не дізнаватися заздалегідь стать дитини, але вже вагається, чи правильно вона чинить.

Про це та про перебіг вагітності артистка, яка перебуває в стосунках із бізнесменом Андрієм Павлюком, розповіла KP.UA.

"Я попросила лікаря не казати, хто в мене буде. Це первісток, мені і синочок, і донечка потрібні. І я хотіла зберегти інтригу. Але тепер, ближче до пологів, все-таки задумуюсь, хто буде, бо треба купувати пелюшки, повзунки якогось кольору", - зі сміхом зізналася ексдружина DziDzio.

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"Думаю, це негарна ідея - не знати. Але, з іншого боку, лікарі часто помиляються. Буквально нещодавно у моїх знайомих була така історія: лікарі казали, що буде хлопчик, а народилася дівчинка. У мене є свої відчуття, хто в мене буде", - поділилася співачка.

У сторіс вагітна артистка показала, як займається на біговій доріжці у спортзалі

Зі слів Slavia, кліп "Дівка з перцем", у якому вона розсекретила свою вагітність, знімався 2 місяці тому, тож зараз її животик уже більший. Але дату пологів зірка розкривати не хоче.

"Мені не дуже хочеться про це говорити. І не тому, що боюся наврочити. Просто дитинка може народитися на різних термінах. Можу сказати, що я планувала місяць народження дитинки – це той місяць, в який народився мій чоловік. І якщо дитинка народиться в дев'ять місяців, то у них будуть дні народження в один місяць", - заінтригувала Ярослава

"Перший місяць вагітності дуже класно, енергійно себе почувала. Далі вже появилися всі симптоми, як у всіх вагітних. І я дуже тішилась, бо, як жартують акушери, якщо вагітній жінці добре, її не мучить токсикоз, значить, це погано", - поділилася вона.

Хома розповіла, що допомагає їй підтримувати хорошу фізичну форму.

Ярослава добре почувається та продовжує вести активний спосіб життя

"Я активна. Ми знімали кліп в Іспанії, а потім вирішили відвідати Тенерифе і затримались там на місяць. Це моя перша поїздка від початку повномасштабного вторгнення за кордон і так надовго. Ми дуже багато ходили, щодня по 7-10 кілометрів, адже хотіли все побачити. От і секрет моєї форми", - зазначила вона.

"Я взагалі не дозволяю собі лежати вдома. Люблю не лише відпочивати, а й працювати", - додала співачка.

Ярослава сподівається, що після появи малюка їй вдасться гармонійно поєднувати і роботу, і дім, і побут.

"Можливо, це я зараз так кажу. Бо чую історії мамочок, як важко в перший рік. Мені б не хотілося сидіти вдома, хотілося б з дитинкою подорожувати, їздити на концерти. Мені б хотілося все поєднувати. Моя мама вже пропонує допомогу. Хоча чоловік каже, що самі впораємося. Але я собі уявляю одне, а як воно буде – побачимо", - сказала вона.

Slavia приховувала свій цікавий стан, поки це було можливим

Артистка вже відчуває, що сумуватиме за періодом вагітності.

"Чесно скажу, так не хочу розставатись з животиком! Раніше дивилася на вагітних і думала: "Як можна з цим животиком ходити, це ж, напевно, важко, і як його потім позбутися". А тепер розумію – це найкраща фігура для жінки. І так мені хочеться затримати ці моменти, я так звикла, я собі подобаюся. Хочеться легко народити, отримувати радість від материнства", - поділилася вона.

Нагадаємо, Slavia та DziDzio були разом близько 20 років. Як зізнавалася Ярослава, її життя зрештою перетворилося на очікування, коли ж зірковий чоловік нарешті дозріє до народження дитини. Як відомо, ходили чутки, що до розлучення Михайла Хоми причетна співачка Оля Цибульська.