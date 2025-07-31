"Захоплююся з самого дня знайомства": Кортні Кокс до 62-річчя колеги з "Друзів" адресувала їй теплі слова та показала фото

Американська акторка Кортні Кокс, чия дружба з колегами з "Друзів", Дженніфер Еністон і Лізою Кудроу не обмежилася культовим ситкомом, а триває вже багато років і в реальному житті, привітала "Фібі" з днем народження.

30-го липня Лізі виповнилося 62.

У Instagram 61-річна Кортні опублікувала декілька фото з подружкою. На одному з них присутній і виконавець ролі Джоуї Метт Леблан.

Кудроу відсвяткувала 62-ий день народження

"Я захоплююся цією людиною з самого дня знайомства. Вона відважна, вона розумна, вона чітка, вона дуже турботлива, а любить іще дужче. Мені завжди стає ліпше після зустрічей із нею. З днем народження, мій Скарб! Я тебе люблю", - написала Кокс.

Джоуї, Фібі та Моніка: "Друзі" залишилися друзяви і після закінчення серіалу

Нагадаємо, восени 2023-го раптово пішов із життя Меттью Перрі, який у "Друзях" зіграв Чендлера. Майже 2 роки по тому лікар, який постачав акторові наркотичний препарат, визнав себе винним. ТаблоID писав про те, як склалися долі інших акторів улюбленого серіалу.