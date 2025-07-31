"Захоплююся з самого дня знайомства": Кортні Кокс до 62-річчя колеги з "Друзів" адресувала їй теплі слова та показала фото
Американська акторка Кортні Кокс, чия дружба з колегами з "Друзів", Дженніфер Еністон і Лізою Кудроу не обмежилася культовим ситкомом, а триває вже багато років і в реальному житті, привітала "Фібі" з днем народження.
30-го липня Лізі виповнилося 62.
У Instagram 61-річна Кортні опублікувала декілька фото з подружкою. На одному з них присутній і виконавець ролі Джоуї Метт Леблан.
"Я захоплююся цією людиною з самого дня знайомства. Вона відважна, вона розумна, вона чітка, вона дуже турботлива, а любить іще дужче. Мені завжди стає ліпше після зустрічей із нею. З днем народження, мій Скарб! Я тебе люблю", - написала Кокс.
Нагадаємо, восени 2023-го раптово пішов із життя Меттью Перрі, який у "Друзях" зіграв Чендлера. Майже 2 роки по тому лікар, який постачав акторові наркотичний препарат, визнав себе винним. ТаблоID писав про те, як склалися долі інших акторів улюбленого серіалу.
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