"Захоплююся з самого дня знайомства": Кортні Кокс до 62-річчя колеги з "Друзів" адресувала їй теплі слова та показала фото

Марія Ткаченко - 31 липня, 13:00
Ліза Кудроу та Кортні Кокс
Фото з Instagram Кокс

Американська акторка Кортні Кокс, чия дружба з колегами з "Друзів", Дженніфер Еністон і Лізою Кудроу не обмежилася культовим ситкомом, а триває вже багато років і в реальному житті, привітала "Фібі" з днем народження.

30-го липня Лізі виповнилося 62.

У Instagram 61-річна Кортні опублікувала декілька фото з подружкою. На одному з них присутній і виконавець ролі Джоуї Метт Леблан.


Ліза Кудроу

Кудроу відсвяткувала 62-ий день народження

"Я захоплююся цією людиною з самого дня знайомства. Вона відважна, вона розумна, вона чітка, вона дуже турботлива, а любить іще дужче. Мені завжди стає ліпше після зустрічей із нею. З днем народження, мій Скарб! Я тебе люблю", - написала Кокс.

Актори з серіалу Друзі

Джоуї, Фібі та Моніка: "Друзі" залишилися друзяви і після закінчення серіалу

Нагадаємо, восени 2023-го раптово пішов із життя Меттью Перрі, який у "Друзях" зіграв Чендлера. Майже 2 роки по тому лікар, який постачав акторові наркотичний препарат, визнав себе винним. ТаблоID писав про те, як склалися долі інших акторів улюбленого серіалу. 

Читайте також:

"Вдячна за кожну мить": Кортні Кокс у триб'юті Меттью Перрі згадала цікаву деталь про сцену Моніки і Чендлера в ліжку

Шалене дитинство, зйомки в рекламі для геїв та хвороба доньки: відверті факти про Джої з "Друзів", якому виповнилося 57

"Сумно бачити": інсайдер розказав, чим 57-річна зірка "Друзів" ЛеБлан став не на жарт непокоїти своїх колег

Обійми з Кокс та селфі з песиками: Еністон показала свій щасливий понеділок

Із алергією, прищем і фарбою на волоссі: Кортні Кокс насмішила підписників своїми "безглуздими селфі"

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів