Лікар Меттью Перрі визнав провину в його смерті: який термін йому загрожує

Лікар покійного Меттью Перрі визнав провину в незаконному обігу наркотиків Фото instagram

У справі смерті американського актора Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", з'явилися нові деталі. Один із підозрюваних, каліфорнійський лікар Сальвадор Пласенсія офіційно визнав себе винним у незаконному постачанні наркотичних речовин. Згідно з повідомленням федеральних прокурорів, медик погодився на угоду зі слідством і зізнався у розповсюдженні кетаміну.

За даними BBC, лікар надавав Перрі доступ до кетаміну впродовж кількох тижнів до його смерті у жовтні 2023 року. Слідчі встановили, що актор отримав від Сальвадора двадцять ампул препарату, а також шприци. Медик робив ін'єкції особисто — не лише у будинку актора, а й в публічних місцях, зокрема, на паркінгу. Ба більше, він навчав помічника Меттью самостійно вводити препарат, а також продавав додаткові дози для зберігання вдома.

У межах досудової угоди прокуратура погодилась зняти з лікаря п'ять додаткових пунктів обвинувачення. Попри це, Пласенсії загрожує до 40 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року у джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти дійшли висновку, що причиною смерті стало передозування кетаміном. Препарат призначався актору як частина терапії від депресії, але Перрі почав шукати додаткові дози поза межами легального медичного використання.

Як відомо, справу розслідують щодо п'ятьох осіб, зокрема двох лікарів, помічника актора та його знайомої. Четверо вже визнали провину, серед них і перший лікар Марк Чавес. У серпні очікується судовий розгляд відносно ще однієї фігурантки, яку звинувачують у незаконній торгівлі наркотиками.

У своїх мемуарах "Друзі, коханці й велика халепа", які вийшли у 2022-му, знаменитість розповідав, що зміг побороти свої шкідливі звички, але, на жаль, йому не вдалося зупинити вживання кетаміну Фото instagram

Роками тому Перрі розповідав, що не міг передивлятися серіал "Друзі", бо кожен епізод нагадував йому про важкі часи його залежності. Минулого літа ЗМІ довідалися, яким був останній тиждень життя актора.

Нагадаємо, Меттью ніколи не був одружений і не мав дітей. У 2020 році він оголосив, що зіграє весілля з Моллі Гурвіц, але через деякий час заручини було розірвано.