Кот у кежуалі й Татарінцева в шовку попозували для сімейного портрета з дочкою. Фото

37-річний хореограф Євген Кот і його дружина, 34-річна гімнастка Наталія Татарінцева влаштували сімейну фотосесію зі своєю донькою Лелею, якій днями виповниться один рік.

В Instagram зіркова мама опублікувала ефектні кадри, на яких позувала у рожевій шовковій максісукні. Аутфіт дівчинки був також кольору, а ось тато зупинився на білій кофтині та сірих штанах.

На атмосферних світлинах майбутня іменинниця комфортно сиділа на руках своїх батьків і посміхалася в камеру.

Яка ошатна родина Фото avetisyan.luizaa

Знаменитості з ніжністю попозували біля донечки

Наталія похвалилася підтягнутими формами

Між подружжям відчувається пристрасть

Мама з крихіткою попозували в однакових кольорах

Леля рукою перевірила, чи татко на місці

До речі, хрещення дівчинки планується вже на цьому тижні

Як відомо, Кот і Татарінцева полюбляють влаштовувати естетичні зйомки з донечкою та мило вітати її смаколиками і квітами. Також Наталія обожнює спільні розваги з Лелею і не забуває про свої активні тренування.