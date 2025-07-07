Кот у кежуалі й Татарінцева в шовку попозували для сімейного портрета з дочкою. Фото

Карина Тімкова - 7 липня, 12:30

37-річний хореограф Євген Кот і його дружина, 34-річна гімнастка Наталія Татарінцева влаштували сімейну фотосесію зі своєю донькою Лелею, якій днями виповниться один рік.

В Instagram зіркова мама опублікувала ефектні кадри, на яких позувала у рожевій шовковій максісукні. Аутфіт дівчинки був також кольору, а ось тато зупинився на білій кофтині та сірих штанах.

На атмосферних світлинах майбутня іменинниця комфортно сиділа на руках своїх батьків і посміхалася в камеру.

Кот і Татарінцева в елегантних луках попозували з дочкою

Яка ошатна родина

Фото avetisyan.luizaa

Кот і Татарінцева з дочкою на руках наробили милих фото

Знаменитості з ніжністю попозували біля донечки

Наталія Татарінцева в обтислій сукенці потримала усміхнену дочку на руках

Наталія похвалилася підтягнутими формами

Кот притулився до Татарінцевої на сімейній фотосесії

Між подружжям відчувається пристрасть

Елегантна Татарінцева показалася з майже 1-річною дочкою у рожевій сукні

Мама з крихіткою попозували в однакових кольорах

Кот і Татарінцева в ошатних луках попозували з майже 1-річною дочкою

Леля рукою перевірила, чи татко на місці

Татарінцева в шовку притулилася до Кота з дочкою на руках для фото

До речі, хрещення дівчинки планується вже на цьому тижні

Як відомо, Кот і Татарінцева полюбляють влаштовувати естетичні зйомки з донечкою та мило вітати її смаколиками і квітами. Також Наталія обожнює спільні розваги з Лелею і не забуває про свої активні тренування.

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