Кот у кежуалі й Татарінцева в шовку попозували для сімейного портрета з дочкою. Фото
37-річний хореограф Євген Кот і його дружина, 34-річна гімнастка Наталія Татарінцева влаштували сімейну фотосесію зі своєю донькою Лелею, якій днями виповниться один рік.
В Instagram зіркова мама опублікувала ефектні кадри, на яких позувала у рожевій шовковій максісукні. Аутфіт дівчинки був також кольору, а ось тато зупинився на білій кофтині та сірих штанах.
На атмосферних світлинах майбутня іменинниця комфортно сиділа на руках своїх батьків і посміхалася в камеру.
Як відомо, Кот і Татарінцева полюбляють влаштовувати естетичні зйомки з донечкою та мило вітати її смаколиками і квітами. Також Наталія обожнює спільні розваги з Лелею і не забуває про свої активні тренування.
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