"Серце нашої родини": Татарінцева в день народження Кота замилувала його розвагами з 10-місячною дочкою. Відео

Карина Тімкова - 20 травня, 15:15

Хореограф Євген Кот 20 травня святкує свій день народження. Йому виповнилося 37 років.

З цієї нагоди чоловіка привітала його дружина, 34-річна гімнастка Наталія Татарінцева. Вона опублікувала милий ролик, в якому зібрала спільні спогади з іменинником та їхньою 10-місячною донечкою Лелею.

Дружина Євгена Кота показалася в обіймах дочки і чоловіка

Спортсменка показала архівні кадри з їхнім первістком

Кадр з instagram

"Тато для нашої сім'ї — це той, хто завжди поруч, опора, наша радість. Ти — руки, що обіймають, серце нашої родини, джерело сили, наша доброта, серце дому, що любить.

Лагідний, той, хто робить наше життя яскравішим, сильний, але ніжний, найвеселіший татусь, наш всесвіт, надійне плече, коли важко. З Днем Народження, наш татко", — написала вона на відео.

Євген Кот проводить час із дочкою

Зірковий татко на прогулянці з донечкою

Дружина Євгена Кота показала як він обійняв її

Євген ніжно обійняв дружину з дитиною на руках

Дружина Євгена Кота замилувала фото з ним і дочкою

У родини чимало спільних спогадів

Євген Кот показав танці з дочкою

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Леля відпочила в тата на колінах

Нагадаємо, подружжя вперше стало батьками в липні 2024-го. Після народження Лелі вони часто організовують спільні зйомки з нею та милі фотосесії з квітами. Щомісяця Євген і Наталія влаштовують традиційне мінісвято.

А нещодавно їхня донька захворіла. Мама з татом тривалий час не могли зрозуміти симптоми.

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