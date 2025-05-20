"Серце нашої родини": Татарінцева в день народження Кота замилувала його розвагами з 10-місячною дочкою. Відео
Хореограф Євген Кот 20 травня святкує свій день народження. Йому виповнилося 37 років.
З цієї нагоди чоловіка привітала його дружина, 34-річна гімнастка Наталія Татарінцева. Вона опублікувала милий ролик, в якому зібрала спільні спогади з іменинником та їхньою 10-місячною донечкою Лелею.
"Тато для нашої сім'ї — це той, хто завжди поруч, опора, наша радість. Ти — руки, що обіймають, серце нашої родини, джерело сили, наша доброта, серце дому, що любить.
Лагідний, той, хто робить наше життя яскравішим, сильний, але ніжний, найвеселіший татусь, наш всесвіт, надійне плече, коли важко. З Днем Народження, наш татко", — написала вона на відео.
Нагадаємо, подружжя вперше стало батьками в липні 2024-го. Після народження Лелі вони часто організовують спільні зйомки з нею та милі фотосесії з квітами. Щомісяця Євген і Наталія влаштовують традиційне мінісвято.
А нещодавно їхня донька захворіла. Мама з татом тривалий час не могли зрозуміти симптоми.