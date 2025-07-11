Родрігес у бікіні притулилася до Роналду в басейні на яхті та заселфила свої ласі форми крупним планом. Фото

Карина Тімкова - 11 липня, 10:20

Капітан та нападник саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду у компанії своєї нареченої, моделі Джорджини Родрігес та старшого сина, 14-річного Кріштіана-молодшого відправився на відпочинок.

У своєму Instagram обраниця спортсмена опублікувала чимало сонячних кадрів з відпустки на яхті. Вона показала романтичний момент з коханим, своє тренування та, звичайно, попозувала у різноманітних бікіні.

"Відпочинок-відновлення з моїми двома коханнями", — написала вона у дописі.

Наречена Роналду в бікіні показалася в його обіймах на яхті

Парочка насолодилася відпочинком у басейні 

Фото instagram

Наречена Роналду в бікіні засвітила пишний бюст і стегна

Модель похвалилася соковитими формами у рожевому бікіні і мереживі

Наречена Роналду у трусиках похвалилася талією і ніжками

31-річна Джорджина засвітила оголені стегна на яхті

Наречена Роналду у шортиках і топі знялася у спортзалі

На відпочинку зірка не забуває і про тренування

Наречена Роналду показала його в спортзалі на тренуванні

Родрігес зазнімкувала свого нареченого на тренажері

Наречена Роналду показала пікантне селфі з відпочинку на яхті

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Наречена Роналду показала його старшого сина на відпочинку

Кріштіану-молодший теж весело провів час у воді

Як відомо, у своєму блозі Родрігес частенько показує сексуальні фото. Також вона обирає спокусливі луки для прогулянок та хизується бюстом на заходах.

Щодо інших членів зіркової родини, то футболіст з нареченою виховують ще чотирьох дітей: 8-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою, і ще двох спільних: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.

Зі своїм первістком Кріштіану любить займатися спортом і демонструвати результати спільних тренувань. Також спадкоємці підтримували його під час важливих матчів.

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