Родрігес у бікіні притулилася до Роналду в басейні на яхті та заселфила свої ласі форми крупним планом. Фото
Капітан та нападник саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду у компанії своєї нареченої, моделі Джорджини Родрігес та старшого сина, 14-річного Кріштіана-молодшого відправився на відпочинок.
У своєму Instagram обраниця спортсмена опублікувала чимало сонячних кадрів з відпустки на яхті. Вона показала романтичний момент з коханим, своє тренування та, звичайно, попозувала у різноманітних бікіні.
"Відпочинок-відновлення з моїми двома коханнями", — написала вона у дописі.
Як відомо, у своєму блозі Родрігес частенько показує сексуальні фото. Також вона обирає спокусливі луки для прогулянок та хизується бюстом на заходах.
Щодо інших членів зіркової родини, то футболіст з нареченою виховують ще чотирьох дітей: 8-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою, і ще двох спільних: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.
Зі своїм первістком Кріштіану любить займатися спортом і демонструвати результати спільних тренувань. Також спадкоємці підтримували його під час важливих матчів.