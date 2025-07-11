Родрігес у бікіні притулилася до Роналду в басейні на яхті та заселфила свої ласі форми крупним планом. Фото

Капітан та нападник саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду у компанії своєї нареченої, моделі Джорджини Родрігес та старшого сина, 14-річного Кріштіана-молодшого відправився на відпочинок.

У своєму Instagram обраниця спортсмена опублікувала чимало сонячних кадрів з відпустки на яхті. Вона показала романтичний момент з коханим, своє тренування та, звичайно, попозувала у різноманітних бікіні.

"Відпочинок-відновлення з моїми двома коханнями", — написала вона у дописі.

Парочка насолодилася відпочинком у басейні Фото instagram

Модель похвалилася соковитими формами у рожевому бікіні і мереживі

31-річна Джорджина засвітила оголені стегна на яхті

На відпочинку зірка не забуває і про тренування

Родрігес зазнімкувала свого нареченого на тренажері

Кохана Роналду похвалилася чималою коштовною каблучкою

Для подорожі на літаку модель обрала ніжну сукенцю і туфлі в тон

Футболіст обійняв маму своїх дітей для милого фото

Своє кольє від Bvlgari Джорджина майже не знімала

Ще один кадр з акцентом на декольте, цього разу у червоному купальнику

Кріштіану-молодший теж весело провів час у воді

Як відомо, у своєму блозі Родрігес частенько показує сексуальні фото. Також вона обирає спокусливі луки для прогулянок та хизується бюстом на заходах.

Щодо інших членів зіркової родини, то футболіст з нареченою виховують ще чотирьох дітей: 8-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою, і ще двох спільних: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.

Зі своїм первістком Кріштіану любить займатися спортом і демонструвати результати спільних тренувань. Також спадкоємці підтримували його під час важливих матчів.