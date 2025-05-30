Родрігес у піжамці попозувала для глянцю і розказала Роналду, що їй у ньому подобається найбільше. Фото

Наречена капітана саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес стала головною героїнею нового випуску журналу Vogue Arabia.

У рамках фотосесії 31-річна обраниця спортсмена попозувала у стриманих образах: піжамі, спортивному костюмі та джинсах. Також вона згадала вишуканий аутфіт, в якому відвідала Met Gala 2025.

Попри не дуже яскравий одяг, який фани звикли бачити, зйомка вийшла захопливою. Джорджина ефектно розляглася на дивані й ліжку та грайливо позувала, поки їй робили макіяж.

Багатодітна мама з'явилася на обкладинці глянцю Фото Sharif Hamza

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І елегантно попила сік

Цікавою частиною цього випуску стало те, що в моделі брав інтерв'ю сам Кріштіану. Під час розмови він запитував наречену про виховання дітей і те, як вона поєднує материнство та свою кар'єру:

"Для мене найважливіше — це ти і наша родина. Все, що я роблю професійно, зосереджено на вашому благополуччі. ​​Усі мої зйомки і робочі зобов'язання організовані з урахуванням наявності вільного часу для нашої сім'ї. Наші діти завжди супроводжують мене в усіх поїздках, тому я можу насолоджуватися ними постійно.

Мені також пощастило мати можливість вибирати проєкти, якими хочу займатися у своїй кар'єрі. Я також обираю їх, виходячи з твого спортивного розкладу... Наша родина — понад усе"

Родрігес продемонструвала свою елегантність на сторінках арабського журналу

Так знаменитість готується до зйомки

"Найголовніше, щоб діти росли у здоровому та люблячому середовищі, а ми були дуже близькими і присутніми батьками. Хоча у них є всі можливості у світі, ми змушуємо їх працювати і розуміти, що вони повинні бути борцями і їм дуже пощастило мати все, що вони мають. Наше завдання як батьків — виростити їх хорошими людьми, які цінують життя", — додала Джорджина.

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Кріштіану поцікавився в коханої, що їй найбільше та найменше в ньому подобається. Ось, що вона відповіла: "Найбільше мені в тобі подобається твоє серце, твоя доброта, як ти піклуєшся про нашу родину і безумовна любов, яку ти нам даруєш. Найменше... Я вже багато разів казав тобі це особисто"

Наречена Роналду у смугастій піжамці попозувала на ліжку

Нещодавно модель у коротесенькому луці гуляла Нью-Йорком та в лосинах звабливо вигиналася для фото. Навіть на процедурах Родрігес виглядає спокусливо. До того ж вона частенько показується в спортзалі.

Нагадаємо, зіркова пара разом з 2016 року, але поки не одружена. Кріштіану і його обраниця виховують п'ять дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого і 7,5-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою. Серед усіх малюків у закоханих є і спільні нащадки: 7,5-річна Алана й 3-річна Белла, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.