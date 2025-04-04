Лопес у декольтованому оксамиті з пишною накидкою попозувала на Бродвеї разом зі своєю небінарною дитиною. Фото

Американська співачка Дженніфер Лопес разом із 17-річною дитиною Еммі, яка визначила себе як небінарну особу, відвідала прем'єру вистави "На добраніч і хай щастить" на Бродвеї, де головну роль зіграв актор Джордж Клуні.

55-річна зірка, яка свого часу знімалася з Клуні в одному фільмі, з’явилася на червоній доріжці у вишуканій оксамитовій сукні, доповненій білим кейпом, який вона потім зняла.

Образ Джей Ло вдало підкреслював її спокусливий бюст Фото Getty Images

Еммі обрали стильний чорний костюм із білою сорочкою та масивними прикрасами. Лук завершувала краватка з геометричним принтом і темні лофери.

В Еммі також є брат-близнюк Макс. Сім'я любить проводити час разом Фото Getty Images

Мама з дитиною все частіше відвідують світські заходи. Нещодавно вони разом подивилися прем'єру нової бродвейської постановки "Отелло".

До речі, на п'єсу Джорджа прибуло чимало зірок. Його виступ заснований на однойменному фільмі й розповідає про боротьбу журналіста проти політичних маніпуляцій. Клуні не лише зіграв головну роль, а й брав участь в адаптації сценарію для сцени.

Нагадаємо, батьком Еммі є колишній чоловік Дженніфер, співак Марк Ентоні, з яким вона розлучилася 2014-го.

Як відомо, нащадки артистки хотіли залишитися родиною з дітьми її екса, актора Бена Аффлека. Вони робили все, аби пара не розірвала стосунків. Чутки про їхнє розлучення з'явилися ще торік. Вже у січні цього року вони офіційно закінчили шлюборозлучний процес та поділили майно і статки.