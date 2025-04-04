Лопес у декольтованому оксамиті з пишною накидкою попозувала на Бродвеї разом зі своєю небінарною дитиною. Фото
Американська співачка Дженніфер Лопес разом із 17-річною дитиною Еммі, яка визначила себе як небінарну особу, відвідала прем'єру вистави "На добраніч і хай щастить" на Бродвеї, де головну роль зіграв актор Джордж Клуні.
55-річна зірка, яка свого часу знімалася з Клуні в одному фільмі, з’явилася на червоній доріжці у вишуканій оксамитовій сукні, доповненій білим кейпом, який вона потім зняла.
Еммі обрали стильний чорний костюм із білою сорочкою та масивними прикрасами. Лук завершувала краватка з геометричним принтом і темні лофери.
Мама з дитиною все частіше відвідують світські заходи. Нещодавно вони разом подивилися прем'єру нової бродвейської постановки "Отелло".
До речі, на п'єсу Джорджа прибуло чимало зірок. Його виступ заснований на однойменному фільмі й розповідає про боротьбу журналіста проти політичних маніпуляцій. Клуні не лише зіграв головну роль, а й брав участь в адаптації сценарію для сцени.
Нагадаємо, батьком Еммі є колишній чоловік Дженніфер, співак Марк Ентоні, з яким вона розлучилася 2014-го.
Як відомо, нащадки артистки хотіли залишитися родиною з дітьми її екса, актора Бена Аффлека. Вони робили все, аби пара не розірвала стосунків. Чутки про їхнє розлучення з'явилися ще торік. Вже у січні цього року вони офіційно закінчили шлюборозлучний процес та поділили майно і статки.