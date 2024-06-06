Lady Gaga прокоментувала чутки про свою вагітність. Відео

Тамара Кудрявченко 6 червня, 10:00

Американську попзірку Lady Gaga нещодавно запідозрили у вагітності після того, як у ЗМІ потрапили її фото з круглим животиком.

38-річна зірка відреагувала на чутки про свій цікавий стан.

Вона виклала відео в TikTok, де заявила, що не вагітна, а просто плаче в спортзалі.

Співачка Lady Gaga

Lady Gaga повідомила, що не вагітна


@ladygaga

register to vote or check if you're registered EASILY at www.headcount.org

♬ I AM THE AESTHETIC _yaesthetician - yas 💚🌻🍭🫧

Нагадаємо, уже кілька років Стефані Джерманотта, як насправді звуть Lady Gaga, зустрічається з чоловіком на ім'я Майкл Поланскі. Пара начебто досі не повідомляла про заручини.

Читайте також:

Lady Gaga в ошатних луках та голяка попозувала для двох Vogue

Lady Gaga в жакеті на голе тіло повигиналася на підлозі для глянцю. ФОТО

Епатаж Мадонни та Lady Gaga, "героїновий шик" Мосс, елегантність Бекхем та простота Еністон: ікони стилю 21 століття

Lady Gaga
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів