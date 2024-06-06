Lady Gaga прокоментувала чутки про свою вагітність. Відео

Американську попзірку Lady Gaga нещодавно запідозрили у вагітності після того, як у ЗМІ потрапили її фото з круглим животиком.

38-річна зірка відреагувала на чутки про свій цікавий стан.

Вона виклала відео в TikTok, де заявила, що не вагітна, а просто плаче в спортзалі.

Lady Gaga повідомила, що не вагітна

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Нагадаємо, уже кілька років Стефані Джерманотта, як насправді звуть Lady Gaga, зустрічається з чоловіком на ім'я Майкл Поланскі. Пара начебто досі не повідомляла про заручини.