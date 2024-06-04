Lady Gaga з круглим животиком запідозрили у вагітності. Фото

Тамара Кудрявченко 4 червня, 12:29

38-річна попзірка Lady Gaga викликала чутки про те, що вагітна первістком від свого бойфренда Майкла Поланскі.

Принаймні саме на такі думки наштовхують свіжі фото артистки, на яких добре помітний її круглий животик.

Світлини, зроблені під час репетиції вечері з нагоди майбутнього весілля сестри Гаги, Наталі Джерманотти оприлюднило видання The Sun. Стефані, як насправді звуть співачку, зазнімкували в профіль у маленькій чорній сукні. Її бойфренд теж там був.

Lady Gaga вагітна?

Схоже, Стефані Джерманотта готується стати мамою вперше


Як відомо, пара разом уже понад 4 роки, але не дуже любить афішувати своє особисте життя і майже не з'являється разом на людях.

Співачка Lady Gaga з бойфрендом Майклом

Lady Gaga з Майклом Поланскі не люблять папараці

Фото Getty Images

Нагадаємо, кілька років тому після її ролі у фільмі "Народження зірки" Lady Gaga закидали роман із партнером по фільму Бредлі Купером. Подейкували навіть, що саме вона стала причиною розлучення актора з моделлю Іриною Шейк.

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Lady Gaga
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