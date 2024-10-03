"Ми дуже щасливі": Лана Дель Рей на тлі занепокоєння фанів через її гроші вперше висловилася про новоспеченого чоловіка

Лана Дель Рей своїм секретним заміжжям днями наробила галасу в мережі Фото Getty Images

Американська співачка Лана Дель Рей, яка 26-го вересня побралася зі своїм бойфрендом Джеремі Дюфреном, порушила мовчання у соцмережі.

39-річна артистка зі свого акаунту в Instagram лишила кілька коментарів у присвяченому їй фан-акаунті.

Лана зазначила, що вона та її обранець почувалися би значно спокійніше, якби пара новоорлеанських папараці припинила запускати дрони над їхнім будинком та переслідувати їх, змінюючи автомобілі. А ще фотошопити її обручку в перлову.

"Усе, що скажу, це те, що Джеремі - той самий єдиний. І чудовий. І ми дуже щасливі", - написала Дель Рей.

Відповідаючи їй, коментатори висловлюють співчуття через те, що в її житті так безцеремонно втручаються, дії папараці називають сталкінгом та зичать Лані всього найкращого.

Тим часом трохи інша атмосфера у Х, повідомляє Daily Mail. Тамтешні користувачі турбуються, чи подбала Лана про те, щоби захистити свої 30-мільйонні статки, перш ніж виходити за 49-річного розлученого багатодітного батька, котрий працює гідом по місцях із алігаторами.

"Лано... дівчинко... хай шлюбний контракт буде залізобетонний", - радять зірці.

"Краще щоби шлюбний контракт Лани Дель Рей був куленепробивним", - пишуть користувачі, побоюючись, що закохана артистка могла ним знехтувати.

Шанувальники непокояться за Лану (і її гроші) Фото з Instagram Дель Рей

Таку пораду, напевне, дала би Лані й її колега Адель. Адже, подейкують, розлучення з першим чоловіком влетіло виконавиці в дуже круглу суму. А от Брітні Спірз зі свого останнього шлюбу вийшла, може, і з розбитим серцем, зате зі своїми грошенятами.

Нагадаємо, кажуть, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, не здогадуючись, що їхній союз протримається лише 2 роки, вирішили обійтися без шлюбного контракту.



