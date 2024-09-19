"Наші долі повінчані": Зібров із нагоди 30-ої річниці присвятив ніжній допис коханій дружині
Співак Павло Зібров у Instagram привітав свою дружину Марину з кругою річницею їхнього вінчання.
"Саме в цей день 30 років тому нашу любов благословили небеса! Наші долі повінчані, а серця навіки пов'язані один з одним", - написав народний артист.
"З річницею, кохана", - додав він, щоправда, перед цим у Insta-сторіс заспойлеривши букет, який для неї приготував.
Як відомо, 30-та річниця шлюбу в Зібрових була у серпні.
Нагадаємо, Павло Миколайович відверто називає себе "підкаблучником", а Марину - "капітаном його душі". У пари є спільна 27-річна донька Діана, яка працює з зірковим татом, виконуючи обов'язки піарниці, сммниці та навіть візажистки.
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