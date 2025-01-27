"Встановили новий рекорд": Подкопаєва привітала чоловіка з річницею та показала милі фото

Дубінський - другий чоловік Подкопаєвої

Олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва святкує річницю зі своїм чоловіком Ігорем Дубінським.

З цієї нагоди спортсменка присвятила коханому зворушливий пост і показала добірку кадрів з ним.

Судячи зо всього, йдеться про 7-му або 8-му річницю знайомства Лілі та Ігоря, адже про їхнє одруження стало відомо лише восени 2019-го, перед народженням спільної доньки Евеліни.

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"Уяви собі: треба було прожити 39 років і перетнути океан, щоб зустріти тебе… і не де-небудь, а саме в моїй улюбленій Атланті. Вона для мене дійсно магічна", - зізналася Подкопаєва.

Цього року донечці подружжя буде 6

"Ти постійно питаєш, де я була весь цей час і чому ми не зустрілися раніше. І знаєш що? У мене немає відповіді! Але, чесно кажучи, у мене таке ж питання до всесвіту. Я була впевнена, що любов, як у книжках, живе максимум три роки. А тут — о диво! — ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво!", - написала Ліля.

Подружжя живе в Атланті

Ще у 2018-му році Лілія казала, що з Ігорем нарешті розслабилася і дозволяє йому себе балувати

Нагадаємо, точну дату свого шлюбу 46-річна Подкопаєва не повідомляла. Про заручини і стосунки з Дубінським вона оголосила у квітні 2018-го.

У вересні 2019-го у них народилася дочка, яку назвали Евеліною. Більше про життя Подкопаєвої читайте в матеріалі ТаблоID.