"Мені зараз максимально погано": Таран про неготовність до нових стосунків, відсутність спілкування з батьком доньки та несподівано знайдену сестру

Телеведуча Лідія Таран зізналася, що не впевнена стосовно того, чи готова мати стосунки. Зі слів 47-річної зірки, яка після початку повномасштабної війни мешкає з дчкою у Франції, з віком значно складніше підлаштовуватися під іншу людину.

Про це Лідія розповіла своїй колезі та подрузі Марічці Падалко, а ще поділилася приголомшливою історією про те, як уже в дорослому віці познайомилася з рідною сестрою, про існування якої не знала.

Як пояснила Таран, тема попереднього шлюбу її батька, від якого він мав дочку, в родині табуювалася.

Лідія познайомилася зі своєю старшою сестрою аж після 30 років

"Я побачила в батька між книжками фотографію якоїсь дівчинки, яка була схожа на мене, але водночас я розуміла, що це не я, бо я свої фотографії з садочка дістала: тут лисичка, а я була білочкою, тобто це близькі персонажі, але різні. Якось воно промайнуло, я навіть питала в мами, мама взагалі там щось (відмахнулась). Пройшло багато-багато років, і потім я працювала на "5 каналі" і поруч у спортивному клубі ходила на йогу. І один раз після йоги, після шавасани всі скручують килимки, просвітлені виходять з зали, розслаблені, і мене наздоганяє якась невеличка приємна жіночка і каже: "Ліда, Ліда, я тебе знаю". Ну а скільки мене показували по телевізору - то звісно, що багато мене знають. Вона каже: "Я Марія, я ваша - чи твоя, не пам'ятаю - сестра"", - пригадала телезірка.

Виявилося, що вони з Марією займалися разом йогою вже кілька років. Але жінка наважилася їй відкритися лише після того, як побачили її з дочкою Василиною на обкладинці глянцю. Батька Марії та Лідії на той момент уже не було серед живих, він так і не дізнався про те, що сестри познайомилися.

"Ми досі підтримуємо стосунки. Виявилося, що в нас спільні хобі, ми почали разом їздити на лижі", - поділилася Таран.

Історія з появою сестри, про існування якої вона не знала, нагадала Таран якийсь серіал

А от зі своїм ексом, батьком Василини, телеведучим Андрієм Доманським Лідія не спілкується і не бачить в цьому жодної потреби.

"Василині вже майже 18 років, і Василина вже така доросла сама, щоби якось організувати своє спілкування з батьком, і батько зі свого боку. Так як вони обоє хочуть. Я тут уже не медіатор, це ж не маленька дитина, якою треба керувати. Це вже абсолютно їхні стосунки, а я ніяким боком до цього. Це якби вона була ще маленька, щось треба узгоджувати, а зараз вже ні", - пояснила вона.

Таран сумнівається, чи має нині ресурс на те, щоби в її житті з'явився новий чоловік.

"Зараз я не думаю про те, сама я чи з кимось, тому що мені зараз максимально погано тому, що країні погано. Я якось цей стан не відокремлюю", - поділилася вона.

Зі своїм колишнім, Андрієм Доманським телезірка стосунків не підтримує https://www.instagram.com/lidiyataran/

"Я зараз відчуваю, що не знаю, куди втиснути ще когось, в кого треба вкладатися. Тому що я тільки планую, що Вася відселиться в гуртожиток і житиме окремо, і в неї вже треба буде вкладатися, але інакше. Я зараз маю переосмислити якісь свої робочі моменти. Я поки ще не бачу якогось ще русла, щоби вкладатися... Я вкладаюсь зараз в роботу багато. Вкладаюсь в малу, звісно, ну і вкладаюсь в якісь інформаційні процеси. Чи готова я просто зараз вкладатись в стосунки? Я не знаю", - зазначила Лідія.

"Я зараз, може, буду як стара бабця, але з віком взагалі не хочеться ні під кого підлаштовуватися, чесно. Ти так цінуєш уже кожну мить і ти так цінуєш час із собою, і час з родиною для тебе безцінний, і з дитиною, і ти не готовий прям приносити все це в жертву. Тобто "в жертву" - це неправильно сказати, але якось класти на вівтар... Ти розумієш, заради чого тобі треба це зробити: тобі має бути цікаво, це гра, в яку ви маєте грати вдвох. Але під когось отак от (підлаштовуватися) - ні. Але я не феміністка!", - додала вона.

Нагадаємо, донька Лідії Таран незабаром розпочне навчання в престижному французькому виші. Зіркова мама нещодавно розказувала, чим вона сама займається у Франції.