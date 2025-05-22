"Ми це зробили": Подкопаєва привітала 18-річну дочку з випускним зі школи. Фото

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва привітала свою старшу 18-річну доньку Кароліну з випуском зі школи.

У своєму Instagram зіркова мама опублікувала фото, на якому разом з чоловіком Ігорем Дубінським позувала біля випускниці та з її атестатом в руках. Вона також зазнімкувала Кароліну в традиційній мантії.

"Ми це зробили! 12 років навчання — з першого дня в класі до останнього кроку на сцені під час випускної церемонії. І хоча я знала, що цей день настане, сльози все одно не спинилися. Бо наші маленькі діти виростають, стають дорослими, незалежними, розумними, сміливими", — написала Подкопаєва.

Спортсменка пораділа за донечку Фото Instagram

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Мама продемонструвала гордість за дитину

Як відомо, дівчина вже вступила до Державного університету Джорджії. Не так давно ми розповідали, яку професію вона обрала. А ще Кароліна організовувала власну виставку.

Кароліна зі своїми одногрупницями Фото Instagram

Випускницю привітали святковим тортом

Її 5-річна сестра Евеліна теж доєдналася до свята

Днями Лілія побувала на випуску з садочка своєї 5-річної Евеліни. До речі, з батьком дівчинки Подкопаєва познайомилася в США. Також у гімнастки є 19-річний прийомний син Вадим, який навчається в Америці.

Нагадаємо, хрещеною мамою Кароліни є співачка Ані Лорак. Спортсменка розповідала, що не спілкується з кумою і їй прикро, що та обрала підтримувати РФ.