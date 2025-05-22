"Ми це зробили": Подкопаєва привітала 18-річну дочку з випускним зі школи. Фото

Карина Тімкова - 22 травня, 09:45

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва привітала свою старшу 18-річну доньку Кароліну з випуском зі школи.

У своєму Instagram зіркова мама опублікувала фото, на якому разом з чоловіком Ігорем Дубінським позувала біля випускниці та з її атестатом в руках. Вона також зазнімкувала Кароліну в традиційній мантії.

"Ми це зробили! 12 років навчання — з першого дня в класі до останнього кроку на сцені під час випускної церемонії. І хоча я знала, що цей день настане, сльози все одно не спинилися. Бо наші маленькі діти виростають, стають дорослими, незалежними, розумними, сміливими", — написала Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з чоловіком привітала доньку з випуском

Спортсменка пораділа за донечку

Фото Instagram

Лілія Подкопаєва показала свою доньку на випуску зі школи

Мама продемонструвала гордість за дитину

Як відомо, дівчина вже вступила до Державного університету Джорджії. Не так давно ми розповідали, яку професію вона обрала. А ще Кароліна організовувала власну виставку.

Дочка Лілії Подкопаєвої попозувала в мантії на випуску

Кароліна зі своїми одногрупницями

Фото Instagram
Дочка Лілії Подкопаєвої показалася з тортом на випускному

Випускницю привітали святковим тортом

Дочки Лілії Подкопаєвої повеселилися з тортом

Її 5-річна сестра Евеліна теж доєдналася до свята

Днями Лілія побувала на випуску з садочка своєї 5-річної Евеліни. До речі, з батьком дівчинки Подкопаєва познайомилася в США. Також у гімнастки є 19-річний прийомний син Вадим, який навчається в Америці.

Нагадаємо, хрещеною мамою Кароліни є співачка Ані Лорак. Спортсменка розповідала, що не спілкується з кумою і їй прикро, що та обрала підтримувати РФ.

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