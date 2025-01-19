Ребрик замилувала донечкою, яка вперше вимовила "тато". Відео

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик розчулила мережу кадрами, де її молодша донечка, 10-місячна Адель вперше вимовляє слово "тато".

На на відео, яке зірка опублікувала у своєму Instagram, Ліля просить донечку повторити за нею "тато", а коли маленькій Аделіні це вдається, то її на руки підхоплює чоловік Ребрик, хореограф Андрій Дикий та цілує маленьку в щічки.

"Те, що цього ранку повернуло до життя! Зібрало до купи, дало світло, сили, надію. Таааато", - написала вона.

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Здається, чоловікові не терпілося почути це слово від донечки

До речі, перше слово Аделіни було "мама". Те, як донька його вимовляє, Лілія Ребрик теж встигла зняти на відео.

Як відомо, у Ребрик та Дикого є ще двоє старших донечок: 12-річна Діана та 6-річна Поліна.