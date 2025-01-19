Ребрик замилувала донечкою, яка вперше вимовила "тато". Відео
Акторка і телеведуча Лілія Ребрик розчулила мережу кадрами, де її молодша донечка, 10-місячна Адель вперше вимовляє слово "тато".
На на відео, яке зірка опублікувала у своєму Instagram, Ліля просить донечку повторити за нею "тато", а коли маленькій Аделіні це вдається, то її на руки підхоплює чоловік Ребрик, хореограф Андрій Дикий та цілує маленьку в щічки.
"Те, що цього ранку повернуло до життя! Зібрало до купи, дало світло, сили, надію. Таааато", - написала вона.
До речі, перше слово Аделіни було "мама". Те, як донька його вимовляє, Лілія Ребрик теж встигла зняти на відео.
Як відомо, у Ребрик та Дикого є ще двоє старших донечок: 12-річна Діана та 6-річна Поліна.
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