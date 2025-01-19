Ребрик замилувала донечкою, яка вперше вимовила "тато". Відео

Юлія Леськова 19 січня, 11:23
Лілія Ребрик позує для фото
Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик розчулила мережу кадрами, де її молодша донечка, 10-місячна Адель вперше вимовляє слово "тато".

На на відео, яке зірка опублікувала у своєму Instagram, Ліля просить донечку повторити за нею "тато", а коли маленькій Аделіні це вдається, то її на руки підхоплює чоловік Ребрик, хореограф Андрій Дикий та цілує маленьку в щічки.

"Те, що цього ранку повернуло до життя! Зібрало до купи, дало світло, сили, надію. Таааато", - написала вона.


Лілія Ребрик з молодшою донечкою Адель

Дівчинка вимовляла "тато" і тягнула руки до свого батька

Чоловік Лілії Ребрик з їхньою донькою

Здається, чоловікові не терпілося почути це слово від донечки

До речі, перше слово Аделіни було "мама". Те, як донька його вимовляє, Лілія Ребрик теж встигла зняти на відео.

Як відомо, у Ребрик та Дикого є ще двоє старших донечок: 12-річна Діана та 6-річна Поліна.

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Лілія Ребрик
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