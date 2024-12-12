"Нам із тобою пощастило": Ребрик привітала Дикого з днем народження і показала його в оточенні "жіночого батальйону"
12-го грудня свій 46-ий день народження святкує хореограф Андрій Дикий. Коханого чоловіка і багатодітного тата привітала у Instagram акторка та телеведуча Лілія Ребрик.
Вона поділилася сімейними фото та адресувала імениннику зворушливі слова.
"З Днем народження, коханий. Як нам із тобою пощастило! Дякую, що завжди поруч і завжди знаєш чого хоче жінка. Знаєш, іноді я дивуюся, як ти витримуєш цей наш жіночий батальйон – стільки ніжності, стільки емоцій, стільки… рожевих бантиків у твоєму житті! Але ти справляєшся)))", - написала Ліля.
"З Днем народження! Ти – найкращий чоловік і тато на планеті! Обіцяю, що сьогодні бантиків на торті не буде", - додала 43-річна зірка.
Як відомо, в грудні Лілія та Андрій святкуватимуть 13-ту річницю свого шлюбу. ТаблоID оповідав палку історію кохання цієї пари, яка розпочалася зі знайомства та танцювальному телешоу.
Нагадаємо, Дикий зізнавався, що хоча їм із дружиною під час її третьої вагітності всі пророчили хлопця, він дуже радий, що народилася саме дівчинка.
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