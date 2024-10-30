"Офіційно підтвердила мій статус": Ребрик замилувала мережу першим "мама" від 7-місячної доньки. Відео

Аделіна (або Аделька) - третя дитина Лілії Ребрик

У зірковій родині акторки і телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого сталася радісна подія. Їхня молодша донечка, 7-місячна Аделіна промовила своє перше слово - "мама".

Зворушливим відео Ліля поділилася зі своєю аудиторією в Instagram. Судячи з голосів за кадром, за Адель уболівали тато і старші сестри, Діана та Поліна.

"Йееееее! Ну що, третя дитина офіційно підтвердила мій статус! Перше "МАМА" від Адель. І хоч я чула це вже двічі, кожен раз як вперше. Тепер в нашій команді ще більше дівчат, які кличуть мене щодня (і щоночі). Що може бути прекрасніше!", - зізналася Ребрик.

Нагадаємо, третю дитину Лілія народила у 42 роки. Телезірка розказувала, як змінилися після цього її стосунки з чоловіком і чому вона не вважає, що старші дочки мусять допомагати їй із меншою.