"Справжня жінка": Ребрик показала 7-місячну доньку і її перший дорослий елемент витонченого луку

Марія Мельник 15 жовтня, 14:45
Лілія Ребрик з молодшою донькою
фото з Instagram

43-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка у березні цьогоріч втретє стала мамою, привітала доньку з дорослішанням.

У своєму Instagram багатодітна мама запостила миле відео доньки Адель і показала, яку річ дівчинка одягнула вперше.

"7 місяців. Адель та її перші прозорі колготи", - підписала відео Лілія.


Ребрик та її донька Адель

Мама не полінилася зробити красивий контент на честь семи місяців Адель

Торт для доньки ведучої Ребрик

Замовили і спеціальний торт

Третя донька Ребрик - фото

Під відео Лілія поставила тег "справжня жінка"

Адель у своєму подарунку - прозорих колготках

Адель у своєму подарунку - прозорих колготках

Цікаво, через який час дівчинка помітить стрілочку і, як і всі жінки, розчарується у капронових колготках?

Цікаво, через який час дівчинка помітить стрілочку і, як і всі жінки, розчарується у капронових колготках?

Нагадаємо, Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий також виховують двох донечок: 12-річну Діану та 6-річну Поліну.

До речі, раніше хейтери закидали ведучій, що вона завагітніла втретє, аби її чоловік відкосив від армії.

У серпні ведуча розказувала, як змінилося її життя після народження третьої доньки.

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Лілія Ребрик
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