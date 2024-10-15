"Справжня жінка": Ребрик показала 7-місячну доньку і її перший дорослий елемент витонченого луку

43-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка у березні цьогоріч втретє стала мамою, привітала доньку з дорослішанням.

У своєму Instagram багатодітна мама запостила миле відео доньки Адель і показала, яку річ дівчинка одягнула вперше.

"7 місяців. Адель та її перші прозорі колготи", - підписала відео Лілія.

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Під відео Лілія поставила тег "справжня жінка"

Адель у своєму подарунку - прозорих колготках

Цікаво, через який час дівчинка помітить стрілочку і, як і всі жінки, розчарується у капронових колготках?

Нагадаємо, Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий також виховують двох донечок: 12-річну Діану та 6-річну Поліну.

До речі, раніше хейтери закидали ведучій, що вона завагітніла втретє, аби її чоловік відкосив від армії.

У серпні ведуча розказувала, як змінилося її життя після народження третьої доньки.