"Справжня жінка": Ребрик показала 7-місячну доньку і її перший дорослий елемент витонченого луку
43-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка у березні цьогоріч втретє стала мамою, привітала доньку з дорослішанням.
У своєму Instagram багатодітна мама запостила миле відео доньки Адель і показала, яку річ дівчинка одягнула вперше.
"7 місяців. Адель та її перші прозорі колготи", - підписала відео Лілія.
Нагадаємо, Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий також виховують двох донечок: 12-річну Діану та 6-річну Поліну.
До речі, раніше хейтери закидали ведучій, що вона завагітніла втретє, аби її чоловік відкосив від армії.
У серпні ведуча розказувала, як змінилося її життя після народження третьої доньки.
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