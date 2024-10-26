"Тато нас радує": Ребрик із доньками похвалилася квітами від чоловіка та поміркувала про життя під час війни

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик разом зі старшими доньками похизувалася приємним сюрпризом від свого чоловіка, хореографа Андрія Дикого та закликала підписників радіти маленьким радощам.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Лілія зробила селфі разом із 12-річною Діаною та 6-річною Поліною в автомобілі. У руках кожна тримала букет квітів.

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"Тато нас радує. Перший день канікул. Юху!" - написала вона.

Цікаво, а 7-місячній Аделіні теж квіти подарують?

Ребрик також показалася з квітами у руках на вулиці та поміркувала про те, що українці живуть кожен день. як останній.

"Страшно заходити в стрічку новин. Страшно чути вибухи, тривоги. Страшно читати про смерті. Статистика… хоча насправді за кожною цифрою — горе", - написала акторка.

Лілія закликала радіти навіть маленьким моментам.

"Радіймо хоч маленьким радощам. Букетам квітів, кольорам листя на пожухлій траві, осінньому повітрю. Будь-чому, що здатне тримати нас тут і щодня нагадувати, що ми — люди", - зазначила вона.

Ребрик з квітами зробила атмосферний кадр

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик попозувала на високому стільці та розповіла, як вміє лінитися.

Як відомо, якось Ребрик похвалилася своєю 6-річною донечкою у дорослому прикиді.