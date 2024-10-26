"Тато нас радує": Ребрик із доньками похвалилася квітами від чоловіка та поміркувала про життя під час війни
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик разом зі старшими доньками похизувалася приємним сюрпризом від свого чоловіка, хореографа Андрія Дикого та закликала підписників радіти маленьким радощам.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Лілія зробила селфі разом із 12-річною Діаною та 6-річною Поліною в автомобілі. У руках кожна тримала букет квітів.
"Тато нас радує. Перший день канікул. Юху!" - написала вона.
Ребрик також показалася з квітами у руках на вулиці та поміркувала про те, що українці живуть кожен день. як останній.
"Страшно заходити в стрічку новин. Страшно чути вибухи, тривоги. Страшно читати про смерті. Статистика… хоча насправді за кожною цифрою — горе", - написала акторка.
Лілія закликала радіти навіть маленьким моментам.
"Радіймо хоч маленьким радощам. Букетам квітів, кольорам листя на пожухлій траві, осінньому повітрю. Будь-чому, що здатне тримати нас тут і щодня нагадувати, що ми — люди", - зазначила вона.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик попозувала на високому стільці та розповіла, як вміє лінитися.
Як відомо, якось Ребрик похвалилася своєю 6-річною донечкою у дорослому прикиді.
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