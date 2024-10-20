Довгонога Ребрик на високому стільці показала, як уміє лінуватися

Марія Ткаченко 20 жовтня, 14:30
Ліліана Ребрик
Фото з Instagram Ребрик

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик 20-го жовтня символічно відзначила Міжнародний день лінивця. Багатодітна мама, якій нечасто таке вдається, дозволила собі бодай декілька хвилин анічогісінько не робити.

Фотодоказ 43-річна зірка представила у Instagram.

"Сьогодні міжнародний день ЛІНИВЦЯ (і таке буває!) Офіційно можна нічого не робити!Ну хоча б хвилин 10", - написала Ліля.


Ліля Ребрик

Лілія з нагоди Дня лінивця і собі дозволила полінуватися

"Давайте дозволимо собі полінуватися і НЕ СВАРИТИ себе за це! Поїхали! Що ви сьогодні збираєтеся НЕ робити?", - поцікавилася вона.

Актриса Лілія Ребрик

І нехай весь світ зачекає...

Донька Ребрик

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Нагадаємо, Ребрик розказувала, чому після народження третьої дитини вона намагається нікуди не поспішати.

Як відомо, якраз нещодавно співачка Оля Цибульська ділилася лайфхаками, як подружитися з власними лінощами.

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Лілія Ребрик
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