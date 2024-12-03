Як Ребрик із трьома доньками "дівчачу" ялинку прикрашала. Фото

Марія Ткаченко 3 грудня, 17:15
Лілія Ребрик
Фото з Instagram Ребрик

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик і її доньки - Діана, Поліна та Аделіна - вже на крок ближче до Різдва та Нового року. Дівчата прикрасили ялинку, обравши рожеві іграшки та бантики.

"Дівчача ялинка", - пожартувала Ліля в Insta-сторіс.

Лілія Ребрик та її доньки

Ліля з доньками вже прикрасили ялинку


Донька Ребрик Діана

12-річна Діана відповідала за бантики

Бантик на ялинку
Донька Ребрик Аделіна

8-місячна Аделіна поки лише підтримувала маму та сестер морально

Рожевий декор для ялинки

Сім'я, де росте троє донечок, матиме цьогоріч зефірно-рожеву ялинку

Лілія Ребрик і Новорічна ялинка

Краса!

Лілія Ребрик і її доньки від Андрія Дикого

Дівчата вже готові до свят

Як відомо, це будуть перші зимові свята для наймолодшої доні Лілії та її чоловіка Андрія Дикого, Аделіни. 15-го грудня дівчинці виповниться 9 місяців.

Нагадаємо, Аделька вже вміє казати "мама".

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