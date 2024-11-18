"Всі три мої": Ребрик замилувала мережу селфі зі всіма дочками

43-річна телеведуча, актриса та багатодітна мама Лілія Ребрик уміє підняти настрій своїм підписникам. Для цього їй варто лише запостити фото з трьома донечками.

Саме це вона і зробила ввечері в неділю, побажавши усім спокійної ночі.

Дикі дівчата: Діана, Ліля, Аделя та Поліна

"Просто теплий привіт від дівчачого складу Дикої сімейки з побажаннями тихої та спокійної ночі ❤️

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P.S капець, всі три мої", - написала Ліля в Instagram.

Нагадаємо, днями молодшій доньці Лілі Ребрик та Андрія Дикого, Аделіні виповнилося 8 місяців.

Старшій доні подружжя, Діані 12 років, а середній Поліні - 6.