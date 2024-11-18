"Всі три мої": Ребрик замилувала мережу селфі зі всіма дочками

Тамара Кудрявченко 18 листопада, 09:30

43-річна телеведуча, актриса та багатодітна мама Лілія Ребрик уміє підняти настрій своїм підписникам. Для цього їй варто лише запостити фото з трьома донечками.

Саме це вона і зробила ввечері в неділю, побажавши усім спокійної ночі.

Ліля Ребрик з дочками

Дикі дівчата: Діана, Ліля, Аделя та Поліна

"Просто теплий привіт від дівчачого складу Дикої сімейки з побажаннями тихої та спокійної ночі ❤️


P.S капець, всі три мої", - написала Ліля в Instagram.

Нагадаємо, днями молодшій доньці Лілі Ребрик та Андрія Дикого, Аделіні виповнилося 8 місяців.

Старшій доні подружжя, Діані 12 років, а середній Поліні - 6.

Читайте також:

"Тато нас радує": Ребрик із доньками похвалилася квітами від чоловіка та поміркувала про життя під час війни

"Офіційно підтвердила мій статус": Ребрик замилувала мережу першим "мама" від 7-місячної доньки. Відео

"Часи суцільних контрастів": Ребрик у картатому пальтечку попозувала для фото і поділилася листопадовими думками

Лілія Ребрик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів