"Всі три мої": Ребрик замилувала мережу селфі зі всіма дочками
43-річна телеведуча, актриса та багатодітна мама Лілія Ребрик уміє підняти настрій своїм підписникам. Для цього їй варто лише запостити фото з трьома донечками.
Саме це вона і зробила ввечері в неділю, побажавши усім спокійної ночі.
"Просто теплий привіт від дівчачого складу Дикої сімейки з побажаннями тихої та спокійної ночі ❤️
P.S капець, всі три мої", - написала Ліля в Instagram.
Нагадаємо, днями молодшій доньці Лілі Ребрик та Андрія Дикого, Аделіні виповнилося 8 місяців.
Старшій доні подружжя, Діані 12 років, а середній Поліні - 6.
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