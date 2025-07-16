"Не рахую калорії": переможниця "Холостяка" Лозовицька показалась у максимальній вазі та розповіла, як схудла. Фото

Переможниця "Холостяка"-12 Катерина Лозовицька розповіла про свою філософію харчування, яка допомогла їй схуднути Фото iryna_rul_photographer

Переможниця 12 сезону шоу "Холостяк", фотомодель і блогерка Катерина Лозовицька поділилася спогадами про коливання ваги та шлях до прийняття себе.

Вона вперше зізналася, що її максимальна вага сягала 70 кілограмів, і саме в той період блогерка відчувала найбільше психологічне навантаження через зовнішність.

"Вперше озвучую цю інформацію. Моя максимальна вага — 70 кілограмів. Що насправді також нормально. Це я зараз розумію. Але в той період постійні стреси, порівнювання себе з іншими, несприйняття свого тіла", — поділилася Катя.

Модель показала себе у бікіні в різній вазі Фото instagram

Вона відверто розповіла про свою найбільшу вагу та як її скидала

У спробах повернути "ідеальну форму" 28-річна Лозовицька перепробувала всі можливі методи: суворі дієти, кефірні дні, повне голодування, білкові дієти. Та результат виявився протилежним. У неї з'явилися проблеми з травленням і ще більше незадоволення власним відображенням у дзеркалі.

Зрештою Катерина зробила висновок, що шлях до стрункості не повинен бути через насильство над собою. Нині вона дотримується інтуїтивного харчування без підрахунку калорій і постійного контролю.

Тривалий час ексучасниця романтичного шоу сиділа на дієтах та мала суворі обмеження у їжі

"Зараз я харчуюся інтуїтивно… Я не рахую калорії, не зважую їжу. Я свідомо обираю продукти, які принесуть моєму організму користь. Але разом з тим, якщо хочеться бургер у McDonald's, то купую бургер. Ось така філософія, на якій тримається все", — зазначила вона.

Модель підкреслює, що мати струнке тіло їй допомагають якісний сон, фізична активність, правильна кількість води та базові знання про здорове харчування.

Блогерка додала, що ніколи не колола "Оземпік", чи інші нашумілі препарати для схуднення

А ще Лозовицька розповіла про те, як людина обмежує себе психологічно, не даючи повноцінно худнути та їсти здорову їжу:

"Всі наші проблеми, блоки і травми в нашій голові. Без пропрацювання цих блоків жоден спорт і навіть правильне харчування не допоможуть. Я довго працювала над тим, що в голові і самостійно, і з психологом. Після чого їжа стала більше про втамування фізичного голоду, а не емоційного. Я люблю казати: "Їжа — це просто їжа". Це не про емоцію, не про задоволення в першу чергу. Це про фізичну потребу та спосіб наситити організм поживними речовинами".

Вивчаючи тему здорового харчування дівчина прийшла до висновку, що важливо не мати "блоків" у своїй голові під час скидання ваги

Нагадаємо, у своєму блозі Катерина частенько показується у купальниках, демонструючи підтягнуті форми. Також ексучасниця романтичного шоу любить влаштовувати собі сексуальні фотосесії.

Нагадаємо, невдовзі після закінчення проєкту "Холостяк" Лозовицька розійшлася з головним героєм Алексом Топольським.

А не так давно ТаблоID детально описував, як змінилося життя усіх учасниць популярного шоу після його завершення.