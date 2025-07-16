"Не рахую калорії": переможниця "Холостяка" Лозовицька показалась у максимальній вазі та розповіла, як схудла. Фото
Переможниця 12 сезону шоу "Холостяк", фотомодель і блогерка Катерина Лозовицька поділилася спогадами про коливання ваги та шлях до прийняття себе.
Вона вперше зізналася, що її максимальна вага сягала 70 кілограмів, і саме в той період блогерка відчувала найбільше психологічне навантаження через зовнішність.
"Вперше озвучую цю інформацію. Моя максимальна вага — 70 кілограмів. Що насправді також нормально. Це я зараз розумію. Але в той період постійні стреси, порівнювання себе з іншими, несприйняття свого тіла", — поділилася Катя.
У спробах повернути "ідеальну форму" 28-річна Лозовицька перепробувала всі можливі методи: суворі дієти, кефірні дні, повне голодування, білкові дієти. Та результат виявився протилежним. У неї з'явилися проблеми з травленням і ще більше незадоволення власним відображенням у дзеркалі.
Зрештою Катерина зробила висновок, що шлях до стрункості не повинен бути через насильство над собою. Нині вона дотримується інтуїтивного харчування без підрахунку калорій і постійного контролю.
"Зараз я харчуюся інтуїтивно… Я не рахую калорії, не зважую їжу. Я свідомо обираю продукти, які принесуть моєму організму користь. Але разом з тим, якщо хочеться бургер у McDonald's, то купую бургер. Ось така філософія, на якій тримається все", — зазначила вона.
Модель підкреслює, що мати струнке тіло їй допомагають якісний сон, фізична активність, правильна кількість води та базові знання про здорове харчування.
А ще Лозовицька розповіла про те, як людина обмежує себе психологічно, не даючи повноцінно худнути та їсти здорову їжу:
"Всі наші проблеми, блоки і травми в нашій голові. Без пропрацювання цих блоків жоден спорт і навіть правильне харчування не допоможуть. Я довго працювала над тим, що в голові і самостійно, і з психологом. Після чого їжа стала більше про втамування фізичного голоду, а не емоційного. Я люблю казати: "Їжа — це просто їжа". Це не про емоцію, не про задоволення в першу чергу. Це про фізичну потребу та спосіб наситити організм поживними речовинами".
Нагадаємо, у своєму блозі Катерина частенько показується у купальниках, демонструючи підтягнуті форми. Також ексучасниця романтичного шоу любить влаштовувати собі сексуальні фотосесії.
Нагадаємо, невдовзі після закінчення проєкту "Холостяк" Лозовицька розійшлася з головним героєм Алексом Топольським.
А не так давно ТаблоID детально описував, як змінилося життя усіх учасниць популярного шоу після його завершення.