Lizzo вперше зізналася, що приймала "Оземпік", та запевнила, що схудла не через нього

Lizzo зізналася, що на початку схуднення короткий час приймала препарати для скидання ваги Фото instagram

Американська реперка Lizzo вперше відверто розповіла про свою трансформацію тіла й використання препарату "Оземпік". У нещодавньому випуску подкасту Just Trish вона поділилася, що на початковому етапі боротьби із зайвою вагою все ж вирішила спробувати нашумілий препарат.

За словами 37-річної артистки, це було ще у 2023 році, коли вона шукала способи, як ефективніше контролювати апетит, пише Daily Mail.

"Я перепробувала все. "Оземпік" діє, тому що ти менше їси. Тому, якщо ти правильно харчуєшся, це дає відчуття ситості. Але якщо ти можеш просто зробити це самостійно (контролювати себе) — це те саме", — пояснила вона.

Знаменитість частенько хизується схудлими формами у мережі Фото instagram

Втім, Ліззо досить швидко відмовилася від медикаменту, зрозумівши, що довгострокового результату він не гарантує. Співачка переконана, що головну роль у її схудненні відіграли харчові звички, а не таблетки.

З 2020 по 2023 рік артистка дотримувалася суто рослинного раціону, однак тепер вона переглянула своє ставлення до веганства.

"Коли я була веганкою, я споживала багато штучного м'яса. Я їла багато хліба, багато рису, мені доводилося їсти його багато, щоб залишатися ситою. Але насправді я споживала 3000-5000 калорій на день", — зазначила вона.

Фігура реперки у 2023 році Фото instagram

Останнім часом Lizzo полюбилося демонструвати схудлі форми в купальнику. Якось вона розповідала про своє харчування і влаштовувала детокс під наглядом дієтолога.

До речі, до списку зірок, яких підозрюють у використанні препаратів для скидання ваги, входять тенісистка Серена Вільямс, співачка Крістіна Агілера, мільярдер Ілон Маск і акторка Барбі Феррейра.

А на питання, чи кололи вони "Оземпік" вже відповіли ексдружина Тищенка, Камінська, Потап, Маремуха та Заріцька.