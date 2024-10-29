Мадонна у хустці та шкірі з хутром пригорнула сина на його виставці в Парижі. Фото

Тамара Кудрявченко 29 жовтня, 14:00
Мадонна з картиною свого сина Рокко

Зіркова мама пишається роботами свого сина-художника

Американська співачка Мадонна продовжує подорожувати Європою, і цього разу вона опинилася в Парижі.

66-річна попікона завітала на художню виставку свого сина від британського режисера Гая Річі, 24-річного Рокко.

Горда матуся зазнімкувалася з митцем на тлі його картин і виклала фото в своєму Instagram.


Мадонна з сином Рокко Річі

Рокко - друга біологічна дитина Мадонни. Старшу доньку, 28-річну Лурдес вона народила від фітнестренера і актора Карлоса Леона

"Втеча до Парижа, щоб побачити виставку мого сина Рокко "Турист" і відвідати друзів. Ідеальний антидот проти смутку”, – написала співачка.

Мадонна в галереї Парижа
Сина Гая Річі і Мадонни

Схоже, Рокко Річі має всі шанси стати успішним художником

Для виходу Мадж обрала улюблений чорний колір, шкіряне пальто з хутровим коміром, а на голову пов'язала шарф. Також свій лук вона доповнила прозорими окулярами в чорній оправі та прозорими пальчатками з сіточки.

Мадонна на тлі картини

Під пальтом у Мадонни було щось з прозорої сітки. Усе, як співачка любить

До слова, це вже не перша виставка Роко Річі під псевдонімом Rhed. У квітні цього року Мадонна вже хвалилася мистецтвом сина у галереї Маямі.

Мадонна з сином у ресторані

Потім була вечеря з сином

Нагадаємо, окрім біологічних дітей Лурдес та Рокко, Мадонна також виховує прийомних Девіда, Мерсі, Стеллу та Естер. А ще - має нового молодого коханця.

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