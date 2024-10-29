Мадонна у хустці та шкірі з хутром пригорнула сина на його виставці в Парижі. Фото
Американська співачка Мадонна продовжує подорожувати Європою, і цього разу вона опинилася в Парижі.
66-річна попікона завітала на художню виставку свого сина від британського режисера Гая Річі, 24-річного Рокко.
Горда матуся зазнімкувалася з митцем на тлі його картин і виклала фото в своєму Instagram.
"Втеча до Парижа, щоб побачити виставку мого сина Рокко "Турист" і відвідати друзів. Ідеальний антидот проти смутку”, – написала співачка.
Для виходу Мадж обрала улюблений чорний колір, шкіряне пальто з хутровим коміром, а на голову пов'язала шарф. Також свій лук вона доповнила прозорими окулярами в чорній оправі та прозорими пальчатками з сіточки.
До слова, це вже не перша виставка Роко Річі під псевдонімом Rhed. У квітні цього року Мадонна вже хвалилася мистецтвом сина у галереї Маямі.
Нагадаємо, окрім біологічних дітей Лурдес та Рокко, Мадонна також виховує прийомних Девіда, Мерсі, Стеллу та Естер. А ще - має нового молодого коханця.