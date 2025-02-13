"Ідеальний десерт": Хіменес-Браво показав, як приготувати малинові батончики з лише 4 інгредієнтів





Напередодні 14-го лютого зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом десерту, який стане як окрасою святкового столу, так і смачним перекусом на щодень.

"Малинові батончики - це ідеальний десерт для тих, хто любить корисне і смачне!", - анонсував Ектор.

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Інгредієнтів для таких батончиків знадобиться небагато, лише чотири: малина заморожена – 190 грамів, кокосова стружка – 140 грамів, мед – 2 столові ложки та чорний шоколад – 200 грамів.

"У чаші блендера змішати малину, кокосову стружку і мед. Перебити до подрібнення малини. Висипати отриману масу в форму, встелену пергаментом. Заморозити протягом 2-3 годин. Після заморожування розрізати на порційні шматочки. Покрити кожен батончик розтопленим чорним шоколадом", - роз'яснив Хіменес-Браво порядок дій.

"Ці малинові батончики не тільки смачні, але й містять натуральні інгредієнти, які підтримують ваше здоров’я і заряджають енергією. Ідеальний варіант для перекусу або десерту на свято!", - порадив він.

Як відомо, кулінарному арсеналі Ектора є й інші ефектні та смічні, але напрочуд легкі в приготуванні десерти, як-от домашні цукерки "рафаелло".

Нагадаємо, в 53-річного Хіменеса-Браво є загадкова дама серця, але святкуватимуть День закоханих вони порізно, бо вона під час повномасштабної війни перебуває за кордоном. Нещодавно зірка розказував про свій найромантичніший вчинок заради неї.



