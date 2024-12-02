Його сексі-кішечка: наречена Безоса показалася в зухвалому БДСМ-луці. Фото
Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса, Лорен Санчес виявилася ще тією пустункою. У Instagram фігуриста брюнетка опублікувала фото, де постає у латексному вбранні кішечки, ще й із батогом у руці.
Світлини в БДСМ-образі увійшли в добірку 54-річної Лорен із фотопідсумками осені.
Нагадаємо, Безос і Санчес, обоє на той момент одружені, закрутили палкий роман у 2018-му. Можливо, про нього ніхто б і не дізнався, якби засновник Amazon був обережніший із палкими текстовими повідомленнями та дікпіками, які слав пасії.
Як відомо, 60-річний Джефф і Лорен заручені та готуються зіграти весілля.
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