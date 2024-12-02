Його сексі-кішечка: наречена Безоса показалася в зухвалому БДСМ-луці. Фото

Марія Ткаченко 2 грудня, 13:15
Джефф Безос і його наречена

Лорен Санчес у мережі показала цілунок із коханим та себе у вельми цікавому образі

Фото з Instagram Безоса

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса, Лорен Санчес виявилася ще тією пустункою. У Instagram фігуриста брюнетка опублікувала фото, де постає у латексному вбранні кішечки, ще й із батогом у руці.

Світлини в БДСМ-образі увійшли в добірку 54-річної Лорен із фотопідсумками осені.

Наречена засновника Amazon

Сувора Жінка-кішка - можливо, це образ нареченої Безоса для Гелловіна, але це не точно


Лорен Санчес

"Няв!"

Нагадаємо, Безос і Санчес, обоє на той момент одружені, закрутили палкий роман у 2018-му. Можливо, про нього ніхто б і не дізнався, якби засновник Amazon був обережніший із палкими текстовими повідомленнями та дікпіками, які слав пасії.

Як відомо, 60-річний Джефф і Лорен заручені та готуються зіграти весілля.

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