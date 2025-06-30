20-річна дочка Полякової в обтислій сукні з декольте до пупа похвалилася фігурою на прогулянці в США. Фото

20-річна дочка Полякової продемонструвала обтислий образ Фото instagram

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, яка нині навчається у США, похвалилася модним луком на прогулянці.

У своєму Instagram 20-річна дівчина опублікувала фото, на якому позувала перед дзеркалом в обтислій синій сукні з V-подібним декольте до пупа.

Образ завершували чорна сумочка, блискучі аксесуари та окуляри. Також первісток артистки показалася на сонячних вулицях міста з напоєм в руках.

Маша зазнімкувала фігуру у стильному аутфіті Фото Instagram

Дівчина також показала образ зблизька

Полякова носила масивні сережки та символічне кольє

Час від часу вона ділиться спогадами зі Штатів

Нещодавно Марія показувалася на сонячних фото з Бостона й розповідала, як ставиться до хейту. Зараз вона вивчає музичне мистецтво в коледжі Берклі та мріє стати співачкою в Америці.

До речі, у дочки співачки є коханий Нікіта, який чекає на неї в Україні. Дівчина вже розкрила його діяльність і відповідала, чи допомагає він їй фінансово.