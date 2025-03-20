Донька Полякової в міні та кошлатих мештах попозувала на тлі сонячного Бостона
Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, яка на початку березня відсвяткувала свій 20-ий день народження, поділилася у Instagram новим атмосферним фото.
Дівчина, яка навчається у США, а подільшому планує підкорити тамтешній шоубізнес, попозувала на тлі бостонського краєвиду. Маша вбралася в обтислий топ і мініспідничку кольору шоколаду та волохаті бежеві мешти.
"Сонячний Бостон", - коротко підписала Полякова.
Нагадаємо, в Україні на Машу чекає хлопець Нікіта. Зіркова спадкоємиця розказувала, чим він заробляє і чи допомагає їй фінансово.
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