Донька Полякової в міні та кошлатих мештах попозувала на тлі сонячного Бостона

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, яка на початку березня відсвяткувала свій 20-ий день народження, поділилася у Instagram новим атмосферним фото.

Дівчина, яка навчається у США, а подільшому планує підкорити тамтешній шоубізнес, попозувала на тлі бостонського краєвиду. Маша вбралася в обтислий топ і мініспідничку кольору шоколаду та волохаті бежеві мешти.

Маша для фото посвітила голими колінами

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"Сонячний Бостон", - коротко підписала Полякова.

У сторіс Полякова показала інший образ із цим самим топом та підвіскою

Нагадаємо, в Україні на Машу чекає хлопець Нікіта. Зіркова спадкоємиця розказувала, чим він заробляє і чи допомагає їй фінансово.



