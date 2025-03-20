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Донька Полякової в міні та кошлатих мештах попозувала на тлі сонячного Бостона

Марія Ткаченко - 20 березня, 11:15
Маша Полякова

Марія - старша донька Олі Полякової та її чоловіка Вадима Буряковського

Фото з Instagram Полякової

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, яка на початку березня відсвяткувала свій 20-ий день народження, поділилася у Instagram новим атмосферним фото.

Дівчина, яка навчається у США, а подільшому планує підкорити тамтешній шоубізнес, попозувала на тлі бостонського краєвиду. Маша вбралася в обтислий топ і мініспідничку кольору шоколаду та волохаті бежеві мешти.

Старша донька Оля Полякової Маша

Маша для фото посвітила голими колінами


"Сонячний Бостон", - коротко підписала Полякова.

Марія Полякова

У сторіс Полякова показала інший образ із цим самим топом та підвіскою

Донька співачки Полякової

Нагадаємо, в Україні на Машу чекає хлопець Нікіта. Зіркова спадкоємиця розказувала, чим він заробляє і чи допомагає їй фінансово.

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