"Я так само боюся. Дуже": Єфросиніна звернулася до українських матерів зі словами підтримки

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що не може підібрати справді дієвих слів, які хотіла би адресувати іншим українським мамам. Але вирішила висловити те, що відчуває вона сама як мати 10-річного сина.

"В ці дні я багато думаю про українських матерів... Хочу знайти слова, щоб підтримати тих, хто втратили своїх дітей. Бо немає більшого горя для матері, ніж це. Хочу сказати щось дієве матерям, які за кожної повітряної тривоги хапають своїх малих і тікають до укриття. Або закривають собою, ховаючись між двох стін… Бо бояться", - написала зірка в Instagram.

10-річний Сашко в київському метро під час тривоги

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"Я так само боюся. Дуже. Але потрібні слова ніяк в мені не знаходяться!!! Єдине знаю, що вислів "Сльозами горю не допоможеш" більше не здається мені безглуздим... Це маячня. Допоможеш! Я бачу багато сліз. Плачу сама", - поділилася вона.

"Якщо відчуваєте, що сльози підступають - плачте. Не тримайте в собі.Робіть те, що відчуваєте. Нікого не слухайте. Ми єдине ціле і проходимо цей трагічний шлях разом". - додала Єфросиніна.

Як відомо, донька Маші та її чоловіка Тимура Хромаєва, 21-річна Нана навчається за кордоном, а син Олександр перебуває в Україні. Телеведуча розповідала, як він реагує на повітряні тривоги і як в один день перейшов із російської на українську.



