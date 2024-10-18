Єфросиніна з оголеним плечем млосно попозувала на шкіряному дивані

Телеведуча Маша Єфросиніна у Instagram поділилася своїм новим чорно-білим фотосетом, у якому млосно позує на шкіряному дивані.

45-річна зірка вбрана у сукню з тонюсінькими бретелями і туфлі на високих підборах, яких, як ми знаємо, вона анітрохи не боїться, хоч і має зріст у 180 сантиметрів.

Маша Єфросиніна перед камерою була стримана, але млосна і чуттєва Фото Nadiia Rudenko

Телеведуча продемонструвала свої стрункі та довгі ноги Фото Nadiia Rudenko

Єфросиніна у стильному ч/б Фото Nadiia Rudenko

Кількома світлинами поділилася у своєму акаунті й їхня авторка, а ще показала бекстейдж зйомки.

Дуже щирий крупний план Фото Nadiia Rudenko

Нагадаємо, нещодавно Маша яскраво покепкувала з установки, що жінці буцімто належить одягатися відповідно її віку.

Як відомо, від свого чоловіка Тимура Хромаєва телезірка має двох дітей: 20-річну Нану і 10-річного "горобчика" Олександра.