Єфросиніна з оголеним плечем млосно попозувала на шкіряному дивані

Марія Ткаченко 18 жовтня, 10:00
Маші Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна у Instagram поділилася своїм новим чорно-білим фотосетом, у якому млосно позує на шкіряному дивані.

45-річна зірка вбрана у сукню з тонюсінькими бретелями і туфлі на високих підборах, яких, як ми знаємо, вона анітрохи не боїться, хоч і має зріст у 180 сантиметрів.

Марія Єфросиніна

Маша Єфросиніна перед камерою була стримана, але млосна і чуттєва

Фото Nadiia Rudenko
Телеведуча Єфросиніна

Телеведуча продемонструвала свої стрункі та довгі ноги

Фото Nadiia Rudenko
Фотосесія Єфросиніної

Єфросиніна у стильному ч/б

Фото Nadiia Rudenko
Єфросиніна
Фото Nadiia Rudenko

Кількома світлинами поділилася у своєму акаунті й їхня авторка, а ще показала бекстейдж зйомки.

Дуже щирий крупний план

Дуже щирий крупний план

Фото Nadiia Rudenko
Фото Nadiia Rudenko

Нагадаємо, нещодавно Маша яскраво покепкувала з установки, що жінці буцімто належить одягатися відповідно її віку.

Як відомо, від свого чоловіка Тимура Хромаєва телезірка має двох дітей: 20-річну Нану і 10-річного "горобчика" Олександра.

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