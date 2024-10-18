Єфросиніна з оголеним плечем млосно попозувала на шкіряному дивані
Телеведуча Маша Єфросиніна у Instagram поділилася своїм новим чорно-білим фотосетом, у якому млосно позує на шкіряному дивані.
45-річна зірка вбрана у сукню з тонюсінькими бретелями і туфлі на високих підборах, яких, як ми знаємо, вона анітрохи не боїться, хоч і має зріст у 180 сантиметрів.
Кількома світлинами поділилася у своєму акаунті й їхня авторка, а ще показала бекстейдж зйомки.
Нагадаємо, нещодавно Маша яскраво покепкувала з установки, що жінці буцімто належить одягатися відповідно її віку.
Як відомо, від свого чоловіка Тимура Хромаєва телезірка має двох дітей: 20-річну Нану і 10-річного "горобчика" Олександра.
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