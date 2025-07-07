"Усвідомлене рішення": Melovin зі сцени оголосив, куди мобілізувався

Меловін відтепер держслужбовець Фото з Instagram

Співак Костянтин Бочаров, більше відомий як Melovin повідомив, що мобілізувався.

Під час свого концерту 6-го липня в Києві артист оголосив зі сцени, що його запросили до Ансамблю Державної прикордонної служби України.

"Мене запросили, тому тепер я держприкордонник і граю з цим Ансамблем. Це не новий проєкт. Це не гучна колаборація. Це - рішення. Усвідомлене. Справжнє", - наголосив 28-річний Melovin в Instagram.

"Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика - завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап - не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу. Слава Україні", - додав співак.

Нагадаємо, колега Костянтина, Віталій Козловський минулого року казав, що його перевели на посаду водія Національного президентського оркестру.

До речі, нещодавно мобілізували співака Микиту Ломакіна, і він казав, що це відбувалося достатньо "жорстко".