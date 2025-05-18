"Ніяких виправдань не буде": MELOVIN відповів на хейт українців через свою високу оцінку проросійському конкурсанту з Естонії

Фото Суспільне.Культура

У фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025, у якому перемогу здобув представник Австрії, національне журі від України віддало найвищий бал (12) німецькому дуету Abor & Tynna. Проте голосування все ж не обійшлося без скандалу.

У мережі виник скандал через те, що представник журі, а саме співак MELOVIN віддав 2 місце Естонії (тобто 10 балів), яку представляв проросійський співак Томмі Кеш. Саме через це артист отримав від українців купу хейту у свій бік.

Варто зазначити, що напередодні гранд-фіналу в українських пабліках закликали не голосувати за представника Естонії.

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Ось так оцінив країни MELOVIN Фото з Telegram "Єврофани"

Таблицю з балами MELOVIN опублікували в Telegram-каналі "Єврофани. Новини Євробачення".

Проте член журі вирішив не мовчати, тож зазначив, що на голосуванні не було місця для політики.

"Я також в шоці, що це єдина пісня та мотив, яку усі наспівують на вулицях. Але політичного голосування тепер бути не може за договором. Правила Євробачення — це їх правила. А от глядачі, які мають більший вплив! Вже самі для себе вирішують по усіх питаннях, які важливі для них. Ніяких виправдань не буде. Я ставив на друге, а Естонія взяла третє. Питання?" - написав він.

Коментар щодо оцінки Естонії від MELOVIN

Як відомо, до складу українських журі увійшли: MELOVIN, TAYANNA, Дмитро Шуров, хореограф Олена Шоптенко та генеральна продюсерка телеканалу M1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

До слова, постановкою номера Томмі Кеша на Євробаченні займалася росіянка Аліна П’язок, яка вже неодноразово з ним співпрацювала та знімала йому кліпи. Та й раніше виконавець активно співпрацював із росіянами. Також він пропагує ностальгію за СРСР.

Нагадаємо, цього року Україна зайняла 9-те місце на Євробаченні-2025. А трійку лідерів пісенного конкурсу закрили Ізраїль та Естонія відповідно.

До речі, букмекери пророкували Україні 13-те місце на Євробаченні.