"Ми сказали "так"": 31-річна донька Мозгової заручилася з коханою

Зоя Мозгова (на фото ліворуч) оголосила про заручини

Старша донька продюсерки Олени Мозгової, 31-річна Зоя стала нареченою. Дівчина та її партнерка на ім'я Юлія сказали одна одній "так".

Про це Зоя повідомила у Instagram, опублікувавши миле відео з коханою.

"Ми сказали "ТАК"", - написала Мозгова, додавши емодзі в вигляді сердечка, обручки та закоханих дівчат.

Зоя запостила відео з їхніми з Юлею щасливими спільними моментами

"Інколи шлях до іншої людини насправді є шляхом назад до самого себе. До тих куточків усередині, які дуже давно були закриті... в страху... забуті. Я не вірила, що зможу знову довіряти. Відкрити моє серце. Бути вразливою. Але кохання - щире, глибоке кохання - просить лише правди. На цьому березі, під відкритим небом Гоа, я здійснила крок. Не через страх втратити. А з бажання бути справжньою. Обрати нас. Обрати шлях разом", - поділилася дівчина.

Дівчата тепер наречені

Мозгова поділилася радісною новиною з підписниками

Нагадаємо, стосунки з Юлією Зоя розсекретила влітку 2024-го. В обраниці Мозгової є дві доньки.

Як відомо, Олена підтримує дочку і бажає їй щастя. Що ж до названого тата дівчини, співака Олександра Пономарьова, то він Зоїн камінг-аут не коментує, мовляв, йому "не дуже така історія комфортна".