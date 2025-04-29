Мозгова розповіла, де живуть її старші доньки та чим вони займаються
51-річна продюсерка Олена Мозгова розповіла, як склалася доля її старших доньок під час повномасштабної війни.
У коментарі для ТСН.ua вона поділилася, що 31-річна Зоя та 27-річна Євгенія наразі мешкають не в Україні. Точне місце їхнього проживання Мозгова розголошувати не стала, однак зазначила, що підтримує з доньками тісний зв’язок. Вони бачаться хоча б раз на рік за кордоном, а також дівчата неодноразово навідувалися на Батьківщину.
"Старші доньки за кордоном. Ми зустрічаємося за кордоном раз на рік, коли вдається. Вони приїжджали до України й не один раз", — розповіла вона.
Також продюсерка поділилася, чим займаються її діти. За словами Олени, Зоя раніше вела бізнес, а тепер присвятила себе творчості — вона створює картини. Євгенія ж залишилась у діловій сфері, не пов’язаній із мистецтвом.
"Вони не займаються музикою. Зоя почала малювати, пише картини, але до цього займалася бізнесом. Женя не займається творчістю, вона так само займається бізнесом", — додала продюсерка.
Нагадаємо, вчора Мозгова повідомила, що її чоловік, співак Девід Аксельрод проходить реабілітацію після травми, отриманої під час служби. До речі, від нього вона має 10-річну доньку Соломію, яка частенько любить змінювати стиль.
Також Олена часто публікує стильні зйомки в соціальних мережах і приміряє елегантні образи. А нещодавно вона розповіла про своє здоров'я після укусу кліща.