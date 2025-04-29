Мозгова розповіла, де живуть її старші доньки та чим вони займаються

Мозгова розкрила, чим займаються її старші доньки за кордоном Фото instagram

51-річна продюсерка Олена Мозгова розповіла, як склалася доля її старших доньок під час повномасштабної війни.

У коментарі для ТСН.ua вона поділилася, що 31-річна Зоя та 27-річна Євгенія наразі мешкають не в Україні. Точне місце їхнього проживання Мозгова розголошувати не стала, однак зазначила, що підтримує з доньками тісний зв’язок. Вони бачаться хоча б раз на рік за кордоном, а також дівчата неодноразово навідувалися на Батьківщину.

"Старші доньки за кордоном. Ми зустрічаємося за кордоном раз на рік, коли вдається. Вони приїжджали до України й не один раз", — розповіла вона.

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Минулого року Зоя зробила камінг-аут, з того часу вона часто показується зі своєю дівчиною Юлією. На фото дочка Мозгової позує зліва Фото instagram

Також продюсерка поділилася, чим займаються її діти. За словами Олени, Зоя раніше вела бізнес, а тепер присвятила себе творчості — вона створює картини. Євгенія ж залишилась у діловій сфері, не пов’язаній із мистецтвом.

"Вони не займаються музикою. Зоя почала малювати, пише картини, але до цього займалася бізнесом. Женя не займається творчістю, вона так само займається бізнесом", — додала продюсерка.

Батьком Жені є співак Олександр Пономарьов. Сама дівчина рідко показується в соціальних мережах Фото instagram

Нагадаємо, вчора Мозгова повідомила, що її чоловік, співак Девід Аксельрод проходить реабілітацію після травми, отриманої під час служби. До речі, від нього вона має 10-річну доньку Соломію, яка частенько любить змінювати стиль.

Також Олена часто публікує стильні зйомки в соціальних мережах і приміряє елегантні образи. А нещодавно вона розповіла про своє здоров'я після укусу кліща.