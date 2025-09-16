Саакашвілі та мати його доньки показали її в перший день у школі. Фото
Донька експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі та співачки Софії Ніжарадзе, Еліс-Марія пішла до школи. Батьки в соцмережах поділилися фото і відео з цієї важливої в житті 5-річної дівчинки події.
Еліс на святі була в білій сукні й темній кофтинці. Схоже, в новоспеченої школярки був пречудовий настрій.
Нагадаємо, про те, що в Саакашвілі є донька, він сам оголосив у 2022-му. Також політик має двох уже дорослих синів від ексдружини Сандри Рулофс, Едуарда і Ніколоза, та молодшу дочку Жасмін від нардепки Єлизавети Ясько.
