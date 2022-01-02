"Моя найулюбленіша дівчинка": Саакашвілі розсекретив позашлюбну доньку, яка носить його прізвище

2 січня 2022, 10:50

Експрезидент Грузії Михеіл Саакашвілі оголосив, що крім двох двох синів від ексдружини Сандри Рулофс має ще й донечку. Її матір - співачка Софо Ніжарадзе. Дівчинці півтора роки, і вона носить батькове прізвище.

Про це Саакашвілі повідомив у своєму новорічному привітанні, яке зміг опублікувати в Facebook попри те, що перебуває у в'язниці.

Він поділився кадрами зі світкового концерту на ТБ, де разом із мамою дебютувала маленька Еліс-Марія Саакашвілі.

 
Еліс-Марія Саакашвілі - позашлюбна донька політика

"Моя найулюбленіша дівчинка і моя наймолодша дитина", - з гордістю написав політик.

 
Дівчинка дебютувала на ТБ з мамою-співачкою
фото з Facebook саакашвілі

Цікаво, що досі 35-річна Софо, про роман якої з Михеілом подейкували вже давно, старалася не показувати дитину навіть у Instagram.

 
Софо народила доньку влітку 2020-го
фото з instagram ніжарадзе
 
Досі артистка не показувала личко малої в мережі

До слова, Ніжарадзе представляла Грузію на конкурсі "Євробачення" у 2010-му.

Нагадаємо, восени Саакашвілі та депутатка "Слуги народу" Ліза Ясько офіційно підтвердили, що в них стосунки. Чутки ж про їхній роман ходили ще за рік до того.

Як відомо, Ясько запевнила, що її коханий уже був вільним чоловіком, коли вони почали зустрічатися.

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