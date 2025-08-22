21-річна Міллі Боббі Браун та 23-річний Бон Джові стали прийомними батьками

21-річна британська акторка Міллі Боббі Браун та її чоловік, 23-річний актор Джейк Бон Джові вперше стали батьками. У них з'явилася прийомна донька.

Пара оголосила про це в Instagram.

"Цього літа шляхом удочеріння в нас з'явилася наша мила маленька дівчинка. Ми надзвичайно раді вирушити в цей прекрасний новий розділ батьківства, в спокої та приватності", - написало подружжя.

Джейк і Міллі оголосили про поповнення в родині

"І їх стало троє. Любов, Міллі та Джейк Бон Джові", - закінчується допис.

Імені донечки зіркові батьки поки не розсекретили. Хоча є ймовірність того, що вона так і зветься - Лав, тобто "Love", "любов".

До речі, Міллі Боббі та Джейк уже потрапили в об'єктиви папараці, коли прогулювалися з дитиною у візочку в Хемптонсі. Тож можна здогадатися, що їхня дівчинка ще зовсім маленька.

Як відомо, зірка серіалу "Дивні дива" та син рокмузиканта Джона Бон Джові одружилися минулої весни.

Нагадаємо, прийомних діточок також виховують такі зірки як Шарліз Терон, Сандра Буллок, Крістін Девіс.