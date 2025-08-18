Трагічне дитинство, гіпноз і небажання вийти заміж: цікаві факти про Шарліз Терон

Фото Instagram

50-річна Шарліз Терон - одна з найяскравіших голлівудських зірок, чия історія життя вражає не менше, ніж її ролі на великому екрані. Терон - володарка "Оскара", зірка фільмів "Монстр", "Божевільний Макс: Дорога гніву" та "Адвокат Диявола", яка щоразу доводить свою акторську універсальність.

ТаблоID розкаже цікаві факти про Шарліз Терон - від трагедії дитинства і балету до використання гіпнотерапії та небажання виходити заміж.

Проблеми зі здоровʼям

У дитинстві зірка багато хворіла Фото Instagram

З дитинства Шарліз Терон стикалася з численними проблемами зі здоров’ям. Ще немовлям у неї була жовтяниця, через яку довелося приймати антибіотики. Згодом виникла інша проблема: через ліки всі молочні зуби зіпсувалися, тож дівчинка ходила довго без більшої частини зубів.

Трагічне дитинство

Шарліз мала не надто щасливе дитинство і пережила трагедію, коли була ще дуже маленькою. У червні 1991 року батько зірки фільму "Божевільний Макс: Дорога гніву", перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожував 15-річній Шарліз та її матері.

"Мій батько був такий п'яний, що ледве тримався на ногах, коли зайшов до нашого будинку з пістолетом. Ми з мамою були в моїй спальні, притислися до дверей, бо він намагався у них вдертися", - пригадувала Терон.

Шарліз і її мама притулилися до дверей зсередини, щоб батько не зміг протиснутися. Тоді він відступив назад і тричі вистрілив у двері. Жодна куля не влучила, що було дивом.

Щоб врятувати себе і свою дочку, мати акторки застрелила чоловіка. Оскільки його смерть була результатом самооборони, їй не було пред'явлено звинувачень.

Шарліз казала, що її батько був хворою людиною і вживав протягом усього її життя.

"І щоденна непередбачуваність життя з наркоманом - це те, з чим ти стикаєшся і що ніби закріплюється в твоєму тілі на все життя, а не тільки одна подія, що сталася однієї ночі", - пояснила зірка.

Стрілянина назавжди змінила життя Шарліз і тепер вона працює над тим, щоб привернути увагу до проблеми гендерного насильства.

Балерина

Перш ніж стати відомою актрисою, якою вона є сьогодні, Шарліз насправді хотіла бути балериною. Вона дуже любила танцювати і почала займатися балетом, коли їй було всього чотири роки.

Щоб стати професійною танцівницею, у 16-річному віці Терон переїхала до Нью-Йорка і вступила до школи балету Джоффрі.

На жаль, згодом Шарліз отримала травму коліна, яка поклала кінець її кар'єрі балерини.

Травма завадила танцювати далі Фото Mark Davis/WireImage

Англійська - друга мова

Якщо ви дивитеся фільми мовою оригіналу, то певно чули те, як Шарліз Терон говорить у фільмах. Зірка має чудову вимову, тож багато, хто дивується, коли дізнається, що англійська - друга її мова. Шарліз родом із Південної Африки, її рідною мовою є африкаанс, яка є відгалуженням декількох голландських діалектів.

Терон позбулася акценту Кадр з відео youtube.com/callherdaddy

На початку свого шляху Шарліз мала яскравий акцент і розуміла, що не отримає бажаних ролей, якщо не позбудеться його. Акторка багато практикувала американський акцент, дивлячись американські фільми та телешоу і вивчаючи манеру мовлення акторів.

Була закохана у Тома Хенкса

Шарліз Терон мала почуття до Тома Хенкса. Коли вона була маленькою дівчинкою, то любила дивитися всі його фільми і в результаті закохалася.

Згодом мрія збулася, коли Шарліз отримала можливість попрацювати з ним у фільмі "Те, що ти робиш!".

Мрії збуваються Фото X @GoldenGlobes

Ледь не паралізувало

Під час зйомок "Еон Флакс" у 2004 році, Шарліз Терон виконувала сальто назад у сцені бійки. У певний момент акторка приземлилася на шию і отримала серйозну травму. В результаті виникла грижа між хребцями С3 і С4 - небезпечно близько до спинного мозку. Лікарі казали зірці, що ще міліметр і Терон стала б паралізованою на все життя.

На щастя, все закінчилося нормально Кадр з фільму "Еон Флакс"

Не хоче заміж

Шарліз Терон наразі незаміжня і не перебуває у шлюбі. Хоча в минулому вона мала чимало стосунків, зокрема з Шоном Пенном, з яким була заручена і поверталася до нього через секс. Втім, наразі актриса не прагне вийти заміж.

"Я ніколи не була людиною, яка справді хоче стрибати від одного до іншого. З того часу, як закінчилися минулі стосунки, я була в інших стосунках і знову в інших. Тож, коли я раніше казала, що зараз я займаюся сексом, якого ніколи раніше не мала, це тому, що я не у стосунках. І це не тому, що я не хочу бути у стосунках, але я бачу речі такими, якими вони є, чи не так? Коли я зустрічаю когось, я досить швидко бачу, куди це все приведе", - пояснювала акторка.

Шарліз не боїться серйозних стосунків, проте заміж не хоче Фото Instagram

Шарліз має двох прийомних дітей - Джексон та Огаст. При цьому відомо, що Джексон була всиновлена як хлопчик. У трирічному віці дитина зізналася матері, що не ідентифікує себе як хлопець.

Шарліз беззастережно прийняла цей вибір і всіляко підтримує доньку. Акторка неодноразово відкрито висловлювалася на підтримку ЛГБТ-спільноти та зробила участь у Прайді своєю щорічною традицією.

Джексон і Огаст з мамою Терон Фото instagram

Трансформувалася для ролі

Образ Шарліз Терон - красуні білявки, ледь не закріпив за нею відповідне амплуа. Втім акторка не переставала експериментувати і врешті отримала роль у фільмі "Монстр", де зіграла складну персонажку - повію-вбивцю.

Терон вживала нездорову їжу і погладшала на понад 13 кг, а також поголила брови і носила специфічні протези на зубах, щоб змінити форму рота. В результаті зірка отримала "Оскар" і "Золотий глобус".

До речі, пізніше зірка набрала майже 23 кг для ролі у "Таллі"..

Шарліз не впізнати Кадр з фільму "Монстр"

Кинули курити через гіпноз

Майже у всіх є свої шкідливі звички, і, звичайно, Шарліз теж не ідеальна - довгий час зірка була курцем. Проте одного дня вона вирішила, що хоче повністю кинути цю звичку, але для цього їй потрібна допомога. В результаті актриса звернулася за допомогою до гіпнозу і він спрацював.

Шарліз Терон допоміг гіпноз фото hairbyadir

